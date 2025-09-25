Standard-coach Euvrard kan met goed nieuws komen voor clash met Club Brugge

Twee dagen voor de wedstrijd tegen Club Brugge heeft Vincent Euvrard tijdens een persconferentie een update gegeven over de blessurelijst van Standard. De lijst wordt korter, maar sommige spelers zijn nog niet beschikbaar voor de wedstrijd van dit weekend.

Zes dagen na de eerste overwinning van Vincent Euvrard als coach van Standard, ontvangt de club zaterdag Club Brugge in het kader van de negende speeldag van de Pro League.

Aan de oevers van de Maas begint de ziekenboeg meer en meer leeg te lopen, met de terugkeer van Ibe Hautekiet en Timothée Nkada in de groep sinds vorige week. Ook Josué Homawoo heeft deze week de groepstraining hervat en zou in staat kunnen zijn om op het wedstrijdblad te verschijnen.

"Zeker niet om te starten, maar er is een kans dat hij op de bank zit. Het zou al een mooie overwinning zijn om hem bij ons te hebben. We moeten de laatste training afwachten om een keuze te maken, maar hij boekt gestaag vooruitgang volgens het protocol voor hersenschuddingen. Hij stuurde me de dag nadat hij geblesseerd raakte een bericht om te zeggen dat, als hij kon, hij er al zou zijn."

"Met Ibe (Hautekiet) en Timo (Nkada) gaat het steeds beter, ze hebben de week goed verteerd. Ik had in gedachten om Timo tegen Westerlo te laten spelen. Bij 0-2 en met een lage blokkade had hij met zijn snelheid schade kunnen aanrichten bij Westerlo. Maar ik moest veranderingen aanbrengen in de verdediging, zoals Daan en Marlon. Dat is een beetje vervelend voor een coach, omdat we liever frisheid vooraan hebben. We moesten onze wissels snel doen en niet per se degene die we hadden verwacht."

Geen echte blessure voor de spelers die tegen Westerlo uitvielen

Op het veld van Westerlo moesten Daan Dierckx, Marco Ilaimaharitra en Marlon Fossey hun teamgenoten tijdens de wedstrijd verlaten vanwege kleine fysieke problemen. Adnane Abid had de wedstrijd wel afgemaakt, maar ook met pijn na een duel met Reynolds. De vier spelers zullen zaterdagavond beschikbaar zijn.

"Toch iets om in de gaten te houden, maar voorlopig is alles goed. Adnane heeft wat trainingen gemist na de actie waarbij Reynolds op zijn enkel terechtkwam, maar hij heeft zich bij de groep gevoegd en het zou goed moeten gaan."

De ziekenboeg van Standard is dus bijna leeg. Buiten Boli Bolingoli, die nog een paar weken nodig heeft om terug te keren, en David Bates, die nog maanden afwezig zal zijn. "Afgezien daarvan zijn we compleet", was Vincent Euvrard gelukkig.