Steven Defour en supporters Genk niet te spreken over belangrijke keuze: "Team is belangrijker"

Steven Defour en supporters Genk niet te spreken over belangrijke keuze: "Team is belangrijker"
Foto: © photonews

Er gebeurde heel veel in de eerste helft van Rangers - Genk. De thuisploeg kregen géén strafschop op aangeven van de VAR, de bezoekers uit Limburg wel. Bovendien moeten de Schotten de tweede helft ook met een man minder afwerken.

Er gebeurde heel wat in de eerste 45 minuten van Rangers - Genk. Er was de rode kaart vijf minuten voor de pauze voor Diomande na een zware tackle op El Ouahdi.

Even leek Rangers een strafschop te krijgen, maar doordat er eerst een duwfout op Kayembé was ging die niet door. En aan de overkant kwam er na een fout van Tavernier op Medina wél een elfmeter.

Oh mist grote kans ... en strafschop voor Genk op bezoek bij Rangers

Hyun-Gyu Oh ging achter de bal staan, maar miste. Eerder in de eerste helft had hij ook al een grote kans gemist, waardoor hij dan ook meteen de gebeten hond was voor de supporters van Genk.

"We waren aan het roepen om hem niet te laten trappen. Hij heeft kansen de nek omgewrongen en hij miste ook al in Poznan. Hij had niet mogen trappen, iemand had hem tot de orde moeten roepen", aldus Steven Defour daarover.

Ook de supporters waren niet te spreken over de keuze om Oh te laten trappen. "Hoe haal je het in je hoofd om hem te laten trappen?", klonk het onder meer.

Volg Rangers FC - KRC Genk nu live op Voetbalkrant.com.

KRC Genk
Rangers FC
Hyun-Gyu Oh

