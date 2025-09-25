Voormalige speler uit de Pro League geeft aan dat hij in ons land werd bedreigd ... door een makelaar

Op 35-jarige leeftijd speelt Benjamin Mokulu nog steeds in Italië, zij het op een lager niveau. De Congolese aanvaller heeft in België het nodige meegemaakt. Daarover heeft hij nu in zijn kaarten laten kijken. Een stevig verhaal toch wel.

Sinds 2015 heeft Benjamin Mokulu - op een korte trip naar Luxemburg na - vooral clubs in de lagere Italiaanse divisies doorlopen. Opgeleid bij Brussels, speelde hij in ons land eerder voor Union SG, Oostende, Lokeren en KV Mechelen. Nu bereidt hij zich voor om een boek te schrijven gebaseerd op de meest opmerkelijke anekdotes uit zijn carrière.

Makelaar duikt op uit het niets

En het lijkt erop dat hij genoeg materiaal heeft. Zo onthult hij aan de podcast Tridente de echte reden van zijn vertrek bij Lokeren naar Mechelen in 2013: "Ik wilde bij Lokeren blijven. Toen ik begon te onderhandelen, verscheen er een agent uit het niets. De club vertelde me dat als ik wilde verlengen, ik mijn agent moest verlaten en met hem in zee moest gaan. Om het risico niet te lopen dat ik niet meer zou spelen, ging ik hiermee akkoord, ik zei oké."

"Een dag voor de Play-offs riep de coach me naar zijn kantoor. Ik ging naar binnen en zie naast hem ook de sportdirecteur en de betreffende agent zitten. Hij begint me te bedreigen door te zeggen: 'Ik heb begrepen dat je me aan het uitlachen bent. Nu moet je met mij tekenen'. Ik zei nee", legt Mokulu uit.

Benjamin Mokulu legt uit waarom hij Sporting Lokeren verliet

En dat was nog niet alles: "Hij zei tegen me: 'Ik ben Serviër. Als je niet met mij ondertekent, moet je buiten het stadion op je hoede zijn.'".De reactie van Mokulu liet niet lang op zich wachten: "Als we dreigen op dat niveau, tekende ik niets. We keken tien minuten lang zwijgend naar elkaar, toen moest ik weg. Ik zei tegen mijn agent dat ik de club meteen moest verlaten. Dat is de reden waarom ik vertrok."

Een jaar en een half later verliet Benjamin Mokulu definitief de Belgische competitie en zijn genadeloze wereld. De voormalige Congolese international speelt nu bij Unipemodzia in de Italiaanse Serie D.