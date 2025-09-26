Derbykoorts in Sint-Truiden: Wouter Vrancken heeft duidelijke boodschap voor zijn spelers

STVV en coach Wouter Vrancken kijken reikhalzend uit naar de Limburgse derby tegen Racing Genk. De Kanaries willen hun supporters een droomavond bezorgen op Stayen.

STVV bereidt zich volop voor op de Limburgse derby van dit weekend. De Kanaries hebben er duidelijk zin in, ook coach Wouter Vrancken. "Je merkt natuurlijk wel dat iedereen in Sint-Truiden wil dat we deze match winnen, dat is normaal bij een derby", opent hij bij Het Belang van Limburg.

"Voor de fans is dit de wedstrijd van het jaar. Dat moeten de spelers ook beseffen, maar langs de andere kant moeten ze ook zorgen dat ze hun kopje erbij houden. We zullen kwaliteit op de mat moeten brengen om Genk te kunnen kloppen."



Lees ook... Wouter Vrancken komt voor Limburgse derby nog terug op vertrek bij Genk: "Had weinig met voetbal te maken"

Wouter Vrancken kijkt uit naar de derby

Van de laatste 36 derby's op Stayen won STVV er slechts vier. "Waarom het nu wel zou lukken? Goh, we zullen wel zien wat zondag brengt. We staan er goed voor in het klassement en hebben op papier niets te verliezen."

"We zullen sowieso voor de drie punten gaan, zoals we altijd doen. Het geloof moet er zijn bij de jongens, zodat ze bevrijd kunnen spelen. Als we dat doen, kunnen we iedereen aan. Dat Genk het balbezit zal opeisen? Dat kan."

"We hebben ons op alle scenario’s voorbereid. We hebben getraind op momenten waarop wij de bal hebben en op transitiemomenten, waarop we een foutje van hen kunnen afstraffen", besluit Vrancken duidelijk.