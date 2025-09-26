FIFA wil spelregels rond strafschoppen drastisch veranderen: dit is wat kan volgen

FIFA wil spelregels rond strafschoppen drastisch veranderen: dit is wat kan volgen
Foto: © photonews

De FIFA wil opnieuw sleutelen aan de spelregels. Er staat een opvallende verandering op til rond strafschoppen, die al vanaf volgend seizoen kan ingaan.

De regels van het voetbal worden nog ieder jaar aangepast, FIFA en andere organisaties houden zich er dagdagelijks mee bezig. Nu staat er nog een grote verandering op til.

Zo zou de FIFA overwegen om het nemen van een strafschop drastisch te laten veranderen. Het Laatste Nieuws weet dat er al best snel iets gewijzigd kan worden.

Geen herkansing meer na een gemiste strafschop

De wereldvoetbalbond zou namelijk de rebound willen schrappen. Dit zou inhouden dat er na een gemiste strafschop dus niet meer kan gescoord worden in de herneming.

Wanneer een speler een penalty mist, volgt dan altijd een doeltrap. De FIFA hoopt om de regel vanaf volgend seizoen te kunnen implementeren.

Dat wil zeggen dat we dit WK voor de laatste keer zien hoe spelers aan de rand van het strafschopgebied verzamelen. Een goed idee, of toch een overbodige verandering?

