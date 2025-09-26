Hannes Van der Bruggen hoopt dat Cercle Brugge deze transfer doet: "Ik zou het met de ogen toe doen"

Hannes Van der Bruggen is blij dat Pieter Gerkens naar Cercle Brugge kwam deze zomer. De kapitein hoopt zelfs dat de Vereniging de aankoopoptie van de middenvelder zal lichten.

Hannes Van der Bruggen speelt sinds 2021 bij Cercle Brugge en werkte zich er op tot kapitein. Deze zomer mocht hij Pieter Gerkens verwelkomen in West-Vlaanderen.

De middenvelder werd door KAA Gent uitgeleend aan de Vereniging. De twee kunnen het goed vinden met elkaar op het veld. "We zijn beiden niet van de snelsten en het is soms misschien niet 100% zuiver, maar dat lossen we dan op met ons positiespel", zegt Van der Bruggen bij Het Nieuwsblad.



Hannes Van der Bruggen hoopt dat Cercle de optie van Gerkens licht

"Als voetballer is het belangrijk om te weten waar je limiet ligt en ik denk dat zowel Pieter als ik dat vrij goed kunnen inschatten. Hij probeert het altijd simpel te houden, heeft niet de behoefte om drie man te dribbelen."

"Het hoeft niet altijd mooi te zijn, belangrijk is dat het doeltreffend is", gaat hij verder. Hij apprecieert zijn ploegmaat enorm bij de Vereniging. "Profielen zoals Pieter zijn op de lange termijn belangrijk bij de uitbouw van een ploeg."

Of Gerkens volgend seizoen nog bij Cercle speelt hangt van de Vereniging af, er zit namelijk een aankoopoptie in zijn contract. "Ik ken de inhoud van het contract van Pieter niet en ben ook niet op de hoogte van de optiesom, maar wat mij betreft en vanuit mijn standpunt is dit een open deur intrappen en zou ik met de ogen toe de optie lichten."