Kent u ze nog allemaal? De vreemde verzameling spitsen van Anderlecht de voorbije decennia

Luis Vázquez krijgt bij Anderlecht steeds meer kritiek. De Argentijnse spits worstelt vaak met balbehandeling en scoort amper, tot frustratie van fans en analisten. Er liepen de afgelopen decennia wel meer vreemde eenden in de bijt rond bij paars-wit.

Vandenbempt wijst op de gevestigde namen van de 21ste eeuw: “Lukaku, Jan Koller, Dieumerci Mbokani of Nenad Jestrovic – dat zijn de spitsen die je onthoudt. Nicolás Frutos, Joshua Zirkzee of Kasper Dolberg ook, maar buiten die namen heb je werkelijk geen idee welke bonte stoet hier rondliep.”

Onder die ‘rare vogels’ waren Grégory Pujol, die drie van zijn vier goals tegen Westerlo scoorde, en David Pollet. “Pollet werd snel binnengehengeld in januari 2013, maar vijf maanden later zat hij al in Gent", aldus Vandenbempt in zijn column in Het Nieuwsblad.



“Cyril Théréau had twee goals bij Anderlecht, maar werd publiek afgemaakt en vertrok in januari alweer naar Charleroi. Toch speelde hij later tien jaar in de Serie A.”

Bulykin en zijn WAG

Andere opvallende namen noemt Vandenbempt met een kritische noot: “Isaac Kiese Thelin (vier goals), Silvère Ganvoula (drie), Dmitri Bulykin (drie) – Bulykin kwam als vedette, overgewicht en al, met een WAG die rondhing op de Avenue Louise. Samuel Armenteros scoorde één keer en werd later genomineerd voor de Bidone d’Oro (slechtste buitenlander) in Italië.”

Dalibor Veselinovic en Lukasz Teodorczyk vervolledigen het overzicht. “Veselinovic werd gezien als buitenkans en scoorde één keer. Teodorczyk was gestoord maar effectief: topschutter en kampioenenmaker in 2017,” aldus Vandenbempt.