Kent u ze nog allemaal? De vreemde verzameling spitsen van Anderlecht de voorbije decennia

Kent u ze nog allemaal? De vreemde verzameling spitsen van Anderlecht de voorbije decennia
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Luis Vázquez krijgt bij Anderlecht steeds meer kritiek. De Argentijnse spits worstelt vaak met balbehandeling en scoort amper, tot frustratie van fans en analisten. Er liepen de afgelopen decennia wel meer vreemde eenden in de bijt rond bij paars-wit.

Vandenbempt wijst op de gevestigde namen van de 21ste eeuw: “Lukaku, Jan Koller, Dieumerci Mbokani of Nenad Jestrovic – dat zijn de spitsen die je onthoudt. Nicolás Frutos, Joshua Zirkzee of Kasper Dolberg ook, maar buiten die namen heb je werkelijk geen idee welke bonte stoet hier rondliep.”

Onder die ‘rare vogels’ waren Grégory Pujol, die drie van zijn vier goals tegen Westerlo scoorde, en David Pollet. “Pollet werd snel binnengehengeld in januari 2013, maar vijf maanden later zat hij al in Gent", aldus Vandenbempt in zijn column in Het Nieuwsblad.

Lees ook... Zelfs het nummer 83 op zijn rug vertelt alles over Tristan Degreef: "Zijn tattoo zegt genoeg"

“Cyril Théréau had twee goals bij Anderlecht, maar werd publiek afgemaakt en vertrok in januari alweer naar Charleroi. Toch speelde hij later tien jaar in de Serie A.”

Bulykin en zijn WAG

Andere opvallende namen noemt Vandenbempt met een kritische noot: “Isaac Kiese Thelin (vier goals), Silvère Ganvoula (drie), Dmitri Bulykin (drie) – Bulykin kwam als vedette, overgewicht en al, met een WAG die rondhing op de Avenue Louise. Samuel Armenteros scoorde één keer en werd later genomineerd voor de Bidone d’Oro (slechtste buitenlander) in Italië.”

Dalibor Veselinovic en Lukasz Teodorczyk vervolledigen het overzicht. “Veselinovic werd gezien als buitenkans en scoorde één keer. Teodorczyk was gestoord maar effectief: topschutter en kampioenenmaker in 2017,” aldus Vandenbempt.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg OH Leuven - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
OH Leuven

Meer nieuws

Zelfs het nummer 83 op zijn rug vertelt alles over Tristan Degreef: "Zijn tattoo zegt genoeg"

Zelfs het nummer 83 op zijn rug vertelt alles over Tristan Degreef: "Zijn tattoo zegt genoeg"

11:30
Speler uit Challenger Pro League haalt héél zwaar uit naar zijn club: "Profvoetbal onwaardig"

Speler uit Challenger Pro League haalt héél zwaar uit naar zijn club: "Profvoetbal onwaardig"

12:20
Zowel Hayen als ploegmaats maken zich zorgen na uitvallen Onyedika: dit is waarom

Zowel Hayen als ploegmaats maken zich zorgen na uitvallen Onyedika: dit is waarom

12:00
Burgemeester Anderlecht verduidelijkt iets over terugkeer Standard-supporters naar Clasico: "Proefproject"

Burgemeester Anderlecht verduidelijkt iets over terugkeer Standard-supporters naar Clasico: "Proefproject"

10:00
De man die Anderlecht uit het aanvallende slop kan trekken: na Hazard de enige die dat kan

De man die Anderlecht uit het aanvallende slop kan trekken: na Hazard de enige die dat kan

20:40
2
UEFA-coëfficiënt: België komt steeds dichterbij dankzij Genk

UEFA-coëfficiënt: België komt steeds dichterbij dankzij Genk

11:00
4
Standard recupereert spits, die iets te zeggen heeft over uitspraak Rednic: "Real Madrid heeft niet gebeld" Interview

Standard recupereert spits, die iets te zeggen heeft over uitspraak Rednic: "Real Madrid heeft niet gebeld"

09:30
1
Théo Leoni doet boekje open over vertrek bij Anderlecht: "In de auto gesprongen voor Jesper Fredberg"

Théo Leoni doet boekje open over vertrek bij Anderlecht: "In de auto gesprongen voor Jesper Fredberg"

07:20
3
Pieter Gerkens over de behandeling die hij kreeg van KAA Gent: "Heeft me persoonlijk geraakt"

Pieter Gerkens over de behandeling die hij kreeg van KAA Gent: "Heeft me persoonlijk geraakt"

08:40
Vergeten Belgisch 'enfant terrible' heeft lesje geleerd: "'Geluk' gehad dat ik op mijn 17de ambras maakte"

Vergeten Belgisch 'enfant terrible' heeft lesje geleerd: "'Geluk' gehad dat ik op mijn 17de ambras maakte"

09:00
"Oh, niet weer" : België laat de Schotse pers opnieuw schrikken na de overwinning van Genk op Rangers

"Oh, niet weer" : België laat de Schotse pers opnieuw schrikken na de overwinning van Genk op Rangers

08:20
4
Felice Mazzù lyrisch over Anderlecht-speler: "Hij moet spelen, echt waar"

Felice Mazzù lyrisch over Anderlecht-speler: "Hij moet spelen, echt waar"

17:00
2
Het zit eraan te komen: Denis Odoi is bijna weer voetballer

Het zit eraan te komen: Denis Odoi is bijna weer voetballer

07:40
3
Thorsten Fink grijpt in en geeft verrassende basisplaats: "Voelt heel lekker, daar ga ik niet om liegen"

Thorsten Fink grijpt in en geeft verrassende basisplaats: "Voelt heel lekker, daar ga ik niet om liegen"

08:00
Jonge Belgen maken indruk in Europa League: "Denk niet dat Genk, Gent of Anderlecht ze nu al missen"

Jonge Belgen maken indruk in Europa League: "Denk niet dat Genk, Gent of Anderlecht ze nu al missen"

06:30
Hein geeft toe: hoe Hans Vanaken bij Vanhaezebrouck had kunnen terechtkomen

Hein geeft toe: hoe Hans Vanaken bij Vanhaezebrouck had kunnen terechtkomen

07:00
Dit is hoe Besnik Hasi in een ideale wereld het scoreprobleem van Anderlecht oplost: nog nooit samen fit

Dit is hoe Besnik Hasi in een ideale wereld het scoreprobleem van Anderlecht oplost: nog nooit samen fit

14:40
1
Genk zorgt voor spektakel op Ibrox: Oh beleeft knotsgekke avond

Genk zorgt voor spektakel op Ibrox: Oh beleeft knotsgekke avond

22:59
'Club Brugge heeft een dik probleem: zware balans komt naar buiten'

'Club Brugge heeft een dik probleem: zware balans komt naar buiten'

22:30
1
Belgen doen goede zaak in strijd om coëfficiënt, ex-speler Charleroi en Lommel maakt hattrick

Belgen doen goede zaak in strijd om coëfficiënt, ex-speler Charleroi en Lommel maakt hattrick

23:07
2
'Nieuwe buitenlandse topclub dringt aan bij Club Brugge: ook Vincent Kompany kan zijn rol spelen'

'Nieuwe buitenlandse topclub dringt aan bij Club Brugge: ook Vincent Kompany kan zijn rol spelen'

21:40
1
Steven Defour en supporters Genk niet te spreken over belangrijke keuze: "Team is belangrijker"

Steven Defour en supporters Genk niet te spreken over belangrijke keuze: "Team is belangrijker"

22:01
1
Akkoord nabij? 'Selim Amallah (ex-Standard) hakt knoop door over Anderlecht'

Akkoord nabij? 'Selim Amallah (ex-Standard) hakt knoop door over Anderlecht'

19:40
3
'Er komt schot in de zaak voor gewezen Rode Duivel met verleden bij jeugd Anderlecht en Lierse'

'Er komt schot in de zaak voor gewezen Rode Duivel met verleden bij jeugd Anderlecht en Lierse'

21:20
Hasi onthult bericht van David Hubert naar hem én... geeft hem gelijk: "Ik had het ook niet gedaan"

Hasi onthult bericht van David Hubert naar hem én... geeft hem gelijk: "Ik had het ook niet gedaan"

25/09
Steven Defour en Bob Peeters leggen uit waar het probleem ligt bij KRC Genk

Steven Defour en Bob Peeters leggen uit waar het probleem ligt bij KRC Genk

21:00
Voormalige speler uit de Pro League geeft aan dat hij in ons land werd bedreigd ... door een makelaar

Voormalige speler uit de Pro League geeft aan dat hij in ons land werd bedreigd ... door een makelaar

20:00
Opmerkelijk: Yari Verschaeren weigerde transfer: "Hij kon zich financieel enorm verbeteren"

Opmerkelijk: Yari Verschaeren weigerde transfer: "Hij kon zich financieel enorm verbeteren"

25/09
Heuglijk nieuws: dé reden waarom ex-speler Club Brugge, Antwerp en Beveren in België bleef is er De derde helft

Heuglijk nieuws: dé reden waarom ex-speler Club Brugge, Antwerp en Beveren in België bleef is er

20:21
'De groten verenigen zich in strijd om televisiecontract: Bart Verhaeghe steunt Mehdi Bayat'

'De groten verenigen zich in strijd om televisiecontract: Bart Verhaeghe steunt Mehdi Bayat'

19:20
10
David Hubert laat zich uit over Anderlecht: "Daar mogen ze niet op rekenen"

David Hubert laat zich uit over Anderlecht: "Daar mogen ze niet op rekenen"

25/09
Club Brugge heeft een groot probleem zonder Onyedika: wie moet/kan hem in godsnaam vervangen?

Club Brugge heeft een groot probleem zonder Onyedika: wie moet/kan hem in godsnaam vervangen?

18:40
📷 Beter dan de vorige? Dit zijn de drie mascottes voor het WK 2026

📷 Beter dan de vorige? Dit zijn de drie mascottes voor het WK 2026

19:00
1
Charleroi organiseert zeer mooie actie voor wedstrijd tegen KV Mechelen

Charleroi organiseert zeer mooie actie voor wedstrijd tegen KV Mechelen

17:40
1
21-jarige ex-speler van Antwerp en Genk loopt nu in Engeland rond: "De mensen zijn mij vergeten, hé"

21-jarige ex-speler van Antwerp en Genk loopt nu in Engeland rond: "De mensen zijn mij vergeten, hé"

18:00
Borussia Dortmund grijpt in en gaat online posts van broer van ex-Anderlecht-speler controleren

Borussia Dortmund grijpt in en gaat online posts van broer van ex-Anderlecht-speler controleren

18:20
6

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 9
OH Leuven OH Leuven 20:45 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 27/09 Antwerp Antwerp
Standard Standard 27/09 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 27/09 Westerlo Westerlo
STVV STVV 28/09 KRC Genk KRC Genk
Cercle Brugge Cercle Brugge 28/09 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 28/09 KV Mechelen KV Mechelen
FCV Dender EH FCV Dender EH 28/09 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over UEFA-coëfficiënt: België komt steeds dichterbij dankzij Genk jawaddedadde jawaddedadde over Kent u ze nog allemaal? De vreemde verzameling spitsen van Anderlecht de voorbije decennia Vital Verheyen Vital Verheyen over 'De groten verenigen zich in strijd om televisiecontract: Bart Verhaeghe steunt Mehdi Bayat' Dirk1897 Dirk1897 over Théo Leoni doet boekje open over vertrek bij Anderlecht: "In de auto gesprongen voor Jesper Fredberg" Sv1978 Sv1978 over Charleroi krijgt geweldig nieuws te horen na rode kaart tegen Zulte Waregem Jeru Jeru over Het zit eraan te komen: Denis Odoi is bijna weer voetballer desktop desktop over "Oh, niet weer" : België laat de Schotse pers opnieuw schrikken na de overwinning van Genk op Rangers Nelvafrel Nelvafrel over Standard recupereert spits, die iets te zeggen heeft over uitspraak Rednic: "Real Madrid heeft niet gebeld" Pegel Pegel over Borussia Dortmund grijpt in en gaat online posts van broer van ex-Anderlecht-speler controleren --KRCGenkie-- --KRCGenkie-- over Rangers FC - KRC Genk: -1 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved