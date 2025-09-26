Mathias Fixelles keert terug naar Union: 'Ik heb de moeilijke tijden meegemaakt"

Mathias Fixelles keert dit weekend terug naar Union met Westerlo. De middenvelder kan zijn tijd bij de Brusselaars nog goed herinneren.

Het was in 2021, toen Union net was gepromoveerd naar 1A, dat Mathias Fixelles de club verliet. Na zes maanden bij Kortrijk, vestigde hij zich bij Westerlo. Nadat hij mocht invallen tijdens de knotsgekke wedstrijd tegen Club Brugge, staat hij nu klaar om het Joseph Marien Stadion binnen te stappen, dat hij van binnen en van buiten kent.

Fixelles heeft er toch vijf jaar gespeeld. De tijd waarin Union jongens als Roman Ferber, Serge Tabekou, Pietro Perdichizzi, Federico Vega opstelde, kent hij goed. Ook qua structuur was alles heel anders.

"De huidige spelers hebben de moeilijke tijden van Union niet meegemaakt. Je moest vijftien minuten rennen om de publieke fitnesszaal te bereiken. Daarom vond ik mijn vertrek zo moeilijk: ik had alle stappen doorlopen om de club naar 1A te brengen", legt hij uit aan La Dernière Heure.

Het begin van iets groots

Mathias Fixelles heeft dus ook de fundamenten gezien van de eerste gekke seizoenen in 1A. Voor Felice Mazzu, begonnen spelers als Ismaël Kandouss, Teddy Teuma en Casper Nielsen zich te manifesteren. Destijds was de scoutingsafdeling van Sint-Gillis nog niet zo bekend in België.

"Tijdens een teambuilding in Spa zagen we een kleine dikke jongen het veld op komen. Hij was niet een beetje dik, maar echt dik: het was Deniz Undav. We keken elkaar allemaal aan en dachten: 'Is hij onze nieuwe sterspits? Hij leek niet echt op een voetballer", lacht Fixelles nog steeds.