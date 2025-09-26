Rein Van Helden legt uit hoe STVV van KRC Genk kan winnen dit weekend

Rein Van Helden legt uit hoe STVV van KRC Genk kan winnen dit weekend
Foto: © photonews
STVV en Racing Genk staan zondag tegenover elkaar in de Limburgse derby. Verdediger Rein Van Helden gelooft dat de Kanaries Genk pijn kunnen doen.

Dit weekend staat er een belangrijke wedstrijd op het programma voor iedereen die het Limburgse voetbal graag volgt. STVV ontvangt Racing Genk zondagnamiddag.

De Smurfen zullen als favoriet naar Stayen komen, en met veel vertrouwen na de 0-1 zege op Rangers. In het verleden haalden de Kanaries het ook maar zelden van Genk in eigen huis.

Rein Van Helden ziet kansen tegen Genk

Maar in een derby kan alles, dat weet ook Rein Van Helden. Hij legt uit hoe STVV kan winnen dit weekend. "Gas geven en energie brengen", zegt hij bij Het Belang van Limburg. "En zorgen dat we Genk niet te veel in hun spel laten komen."

"Vorig seizoen hebben we dat perfect gedaan, maar toen wonnen we uiteindelijk niet door een onterecht goedgekeurd doelpunt van GenkDat is natuurlijk verleden tijd. Maar als wij diezelfde passie en energie op de mat leggen, kunnen we zondag zeker de drie punten pakken", is hij vastberaden.

"Genk is met het talent dat zij hebben op papier sowieso de grote favoriet, maar dat wil niets zeggen. Wij gaan tot het uiterste om de derby te winnen en zullen er alles aan doen. We zullen dan wel zien wat de uitkomst is", besluit STVV-verdediger Van Helden.

STVV
Rein Van Helden

