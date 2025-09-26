Rik De Mil onthult wat er gebeurde na zijn ontslag bij Westerlo: "Het is een uitzonderlijk verhaal"

Rik De Mil werd in maart 2024 verrassend ontslagen bij Westerlo. Nog diezelfde dag zat hij al in het bureau van Mehdi Bayat, die er héél snel bij was om hem naar Charleroi te halen.

Midden maart 2024 werd Rik De Mil ontslagen als coach van KVC Westerlo. De Kemphanen wezen naar de salonremise tegen Genk als oorzaak, maar voor De Mil kwam het uit het niets.

Lang zat hij echter niet zonder club: drie dagen na zijn ontslag bij Westerlo werd hij al voorgesteld bij Charleroi. Bij de podcast MidMid sprak hij hierover. "Het is een uitzonderlijk verhaal."

Mehdi Bayat was er als de kippen bij

"Dat ontslag kwam uiteraard als een totale verrassing. Ik had zelfs de tijd niet om dat thuis te laten weten, want het stond al in de pers", zegt de trainer. Mehdi Bayat was er ook héél snel bij.

"Dan krijg je honderden berichten binnen en telefoons die je niet opneemt. Zonder dat je effectief je berichten opent, kan je wel zien wat er binnenkomt. Er was één berichtje: ‘Kunnen we eens praten? Groeten, Mehdi Bayat.’"

"En dan zei hij: ‘Waar ben je nu?’. Dus ik zei dat ik in Westerlo was. En dan zei hij: ‘Charleroi is niet zo ver. Weet je wat? Rijd naar Charleroi. We gaan eens babbelen met elkaar.’ En een aantal uren later zat ik in zijn bureau", besluit De Mil. In het voetbal kan het soms heel snel gaan.