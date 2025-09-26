Zowel Hayen als ploegmaats maken zich zorgen na uitvallen Onyedika: dit is waarom

Het nieuws over Raphael Onyedika is een flinke dreun voor Club Brugge. Woensdagavond verliet de Nigeriaanse middenvelder geblesseerd het veld, en een dag later werd duidelijk dat hij zes weken out staat met een hamstringletsel.

Voor trainer Nicky Hayen en zijn ploegmaat Hans Vanaken is dat een enorm gemis. “Hij is enorm belangrijk", benadrukte Vanaken na recente duels tegen AS Monaco en STVV. “Hij heeft geweldig overzicht en zit er verdedigend vaak tussen. Ik ben een hele grote fan van Rapha.”

Het zijn woorden die het belang van de speler illustreren: hij is een schakel die zowel de opbouw als de defensieve stabiliteit draagt. Onyedika’s afwezigheid valt op een slecht moment. Club Brugge staat voor een drukke oktobermaand met de topper tegen Union Saint-Gilloise, het uitduel tegen Standard en de Champions League-duels tegen Atalanta Bergamo en Bayern München. Zonder hem verliest het team een belangrijke balans en veel van zijn tactische flexibiliteit.



In het spelsysteem van Hayen fungeert Onyedika als stabilisator. “Iemand die op het middenveld zijn positie goed bewaakt", aldus de coach in HLN. Zijn aanwezigheid maakt het mogelijk om rustig van onder druk op te bouwen en snelle flankwissels te lanceren.

Weinig geruststellende vervangers

Als vervanger wordt vaak Aleksandar Stankovic genoemd. Technisch sterk, maar volgens Hayen minder een “bewaker van zijn positie” dan Onyedika. Andere opties zoals Lynnt Audoor of de nog geblesseerde Ludovit Reis bieden voorlopig onvoldoende garantie. Dat maakt het middenveld kwetsbaar in cruciale wedstrijden.

Naast Onyedika viel ook verdediger Brandon Mechele uit, al lijkt hij zaterdag tegen Standard en volgende week in Bergamo terug te keren. Toch dreigt de balans in het team te kantelen, vooral met het gemis van de nummer zes die het tempo en de structuur op het middenveld bepaalt.

Met een competitie waarin Union al langzaam wegliep en buitenshuis amper punten werden gepakt, kan het wegvallen van Onyedika een sleutelrol spelen in de komende weken. Club Brugge moet creatief zijn en hopen dat vervangers de stabiliteit kunnen bieden die Onyedika normaal garandeert.