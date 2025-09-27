Dender haalt dan toch nog een spits in huis, speelt hij meteen tegen La Louvière?

Dender blijft op zoek naar een eerste zege van het seizoen. Op zondag volgt een nieuwe kans voor Hayk Milkon en zijn spelers. Promovendus La Louvière zakt vol vertrouwen af naar de Denderstreek.

Het loopt allemaal een pak minder dan vorig seizoen. Na acht speeldagen heeft rode lantaarn Dender nog geen enkele keer kunnen winnen. Het speelde de eerste twee speeldagen nog wel gelijk, maar heeft sindsdien nul op achttien gepakt.

De komst van La Louvière wordt zeer belangrijk. In principe is de promovendus niet van het kaliber van KAA Gent of Union, de twee vorige tegenstanders van de rode lantaarn. Maar La Louvière heeft wel zes op zes gepakt tegen Club Brugge en OHL en zit vol vertrouwen.

Nieuwe spits voor Dender

Voor die cruciale partij kan Milkon wel op een nieuwe spits rekenen. David Toshevski moet voor doelpunten gaan zorgen bij Dender. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Toshevski is een 24-jarige spits uit Noord-Macedonië.

Toshevski was vorig seizoen actief in Oostenrijk. Bij Austria Klagenfurt maakte hij 10 doelpunten in 26 wedstrijden. Toch werd zijn contract niet verlengd en daar lijkt Dender nu van te profiteren.

Tot een officiële aankondiging is het nog niet gekomen. Maar volgens Het Nieuwsblad zou de spits wel al meteen in de selectie kunnen zitten tegen La Louvière. Hij zou namelijk meteen speelgerechtigd zijn. Een welgekomen, offensieve versterking voor Dender.