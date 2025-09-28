'Contractverlenging voor Coosemans? Nog drie scenario's op tafel voor doelman'

'Contractverlenging voor Coosemans? Nog drie scenario's op tafel voor doelman'
Foto: © photonews
De onderhandelingen tussen RSC Anderlecht en doelman Colin Coosemans verlopen moeizaam. Volgens Transferfeed liggen er drie concrete pistes op tafel, waarbij zowel een verlengd verblijf als een vertrek mogelijk blijft.

Transferfeed meldt dat de gesprekken over een nieuw en verbeterd contract traag vorderen. De eerste optie is een verlenging met loonsverhoging, afgestemd op zijn rol als aanvoerder.

Twee andere opties

De tweede mogelijkheid is om te wachten tot de winterstop, na 15 tot 18 wedstrijden, om dan een evaluatie te maken. Hierbij blijft een contractverlenging een open optie. Ten derde wordt overwogen om alternatieven te zoeken buiten de club.

Anderlecht verkent de markt op zoek naar een nieuwe nummer één, wat tijd en inspanning vergt, aldus Transferfeed. Deze zoektocht kan dan ook de nodige gevolgen hebben voor de positie van Coosemans binnen de selectie.

De club zou deze situatie kunnen gebruiken om de looneisen van Coosemans te temperen, maar loopt ook het risico hem te verliezen. Daarmee wordt duidelijk dat de onderhandelingen niet zonder risico zijn voor beide partijen.

Dringend

Coosemans, die sinds 2021 bij Anderlecht speelt, heeft zich opgewerkt tot vaste waarde en aanvoerder. Zijn huidige contract loopt af op het einde van het seizoen, waardoor een beslissing over zijn toekomst dringend wordt.

De komende weken zullen bepalend zijn voor het verdere verloop van het dossier. De club moet afwegen of het de onderhandelingen versnelt, de evaluatie uitstelt tot de winter, of actief op zoek gaat naar een vervanger.

3 reacties
Anderlecht
Colin Coosemans

Jupiler Pro League

 Speeldag 9
OH Leuven OH Leuven 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 2-0 Westerlo Westerlo
STVV STVV 1-2 KRC Genk KRC Genk
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-2 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 18:30 KV Mechelen KV Mechelen
FCV Dender EH FCV Dender EH 19:15 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

