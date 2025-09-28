'Franse topclub wil gouden slag slaan bij RSC Anderlecht'

Foto: © photonews

Olympique Lyon heeft concrete belangstelling voor Mario Stroeykens, middenvelder van RSC Anderlecht. De Franse club ziet in de jonge Belg een strategische versterking voor het project onder Paulo Fonseca.

Volgens Jeunes Footeux loopt het contract van Mario Stroeykens bij Anderlecht af in juni 2026 en wil Lyon daarvan profiteren omdat hij geen verlenging wil tekenen in het Lotto Park.

Weinig risico’s

Lyon ziet in Stroeykens een kans om haar kern uit te breiden zonder grote financiële risico’s. De club kampt met beperkte middelen en zoekt naar jonge, veelzijdige en betaalbare versterkingen. Stroeykens past perfect in dat profiel.

Trainer Paulo Fonseca, die een sterk seizoensbegin kent met Lyon, zou gecharmeerd zijn van Stroeykens’ kwaliteiten. De speler kan zowel als aanvallende middenvelder als in de voorhoede uit de voeten.

Lyon is echter niet de enige gegadigde. Ook Olympique Marseille, AC Milan, FC Porto en SC Braga volgen het dossier op de voet. De strijd om de speler belooft intens te worden, klinkt het nog.

De interesse van Lyon kadert in een bredere strategie om jonge talenten aan te trekken. Eerder haalde de club al Malick Fofana uit ons land.

Timing cruciaal

Gezien de concurrentie en de contractuele situatie van Stroeykens, wil Lyon snel handelen. Indien Anderlecht geen verlenging weet te realiseren, zou Stroeykens mogelijk beschikbaar zijn tegen een verlaagde prijs of zelfs transfervrij. Lyon volgt de situatie nauwgezet en zal wellicht niet toeslaan tijdens de wintermercato, maar volgende zomer, aldus de Franse bron.

