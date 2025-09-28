Ondanks doelpunt en succes: Imke Courtois bijt van zich af over Genkspeler

Voetbalanaliste Imke Courtois uit stevige kritiek op Genkspits Hyeon-gyu Oh, ondanks diens doelpunt in de Europese wedstrijd tegen Rangers. Volgens haar volstaat één treffer niet om eerdere tekortkomingen te negeren.

Tijdens de rust van de wedstrijd tussen Genk en Rangers, die de Limburgers uiteindelijk wonnen, had Courtois een duidelijke mening over de prestaties van Hyeon-gyu Oh. “Ja, ik was degene in de studio die Hyeon-gyu Oh naar de kant zou halen aan de rust tegen de Rangers”, vertelt ze in De Zondag.

Frustratie bij penaltymoment

De kritiek op de Zuid-Koreaanse aanvaller bereikte een hoogtepunt toen hij aanstalten maakte om een strafschop te nemen. Ze liet er geen twijfel over bestaan dat ze weinig vertrouwen had in een goede afloop. “Het stond in de sterren geschreven dat hij die zou missen.”

Na zijn gemiste penalty wist Oh alsnog te scoren, wat leidde tot uiteenlopende reacties. Courtois merkte op dat dit doelpunt bij sommigen leidde tot hernieuwde steun voor de spits: “Zijn latere doelpunt zette iedereen aan tot ‘zie je wel dat je hem moet laten staan’. Of ‘je bent hem anders helemaal kwijt’.”

Doelpunt onvoldoende

Volgens Courtois volstaat één doelpunt niet om eerdere missers te compenseren. “Nee, hij had er minstens drie moeten maken.” Eén geslaagde actie was voor haar onvoldoende, zeker in een wedstrijd met meerdere kansen.

Tot slot onderstreepte Courtois het bredere probleem bij Genk. “De grootste noodzaak en prioriteit is een goeie spits in vorm”, klonk het resoluut. De Limburgers hebben nood aan een aanvaller die consistent presteert en kansen afwerkt, ongeacht de tegenstander of het moment in de wedstrijd.

