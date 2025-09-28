Pep Guardiola: "Jeremy Doku? Wauw!" - En hij heeft een verklaring waarom de ketchupfles ineens open is

Jeremy Doku is bezig alle criticasters voor zich te winnen bij Manchester City. Na de interlandbreak heeft de Rode Duivel zich opgewerkt tot een bepalende factor in het team, ook tegen Burnley waar City met 5-1 won en Doku een voet had in vier van de goals.

“Jeremy Doku is heel belangrijk voor ons tegen ploegen die laag staan", zei Guardiola op de persconferentie. “Hij is een ongelooflijke dreiging en nu leert hij ook het spel goed te lezen.” De trainer loofde vooral Doku’s verbeterde keuzes aan het einde van aanvallen.

Het verschil met vorig seizoen is opvallend. Waar Doku eerder vooral opviel in één-tegen-één situaties, voegt hij nu ook spelinzicht toe. Guardiola haalde het tweede doelpunt tegen Burnley aan: “Daar lokt hij twee tot drie tegenstanders naar zich toe en ziet de openingen voor een extra pass of lange bal. Wauw!”



Doku is volgens Guardiola een heel andere speler geworden

Doku eigende zich opnieuw een sleutelrol toe in het scorend geweld van City. Guardiola wees erop dat de Belgische international bij bijna alle doelpunten een aandeel had, en zelfs een assist gaf aan Erling Haaland. “Er is geen andere winger die in de eerste 5 à 10 meter beter is dan Doku", klonk het vol bewondering.

Het zelfvertrouwen van Doku straalt nu ook af op zijn ploeggenoten. Ze zoeken hem steeds vaker op om het spel te forceren en ruimte te creëren.

“Zijn keuzes zijn nu veel beter en hij weet wanneer hij moet passen of dribbelen. Dat maakt hem een totaal andere speler dan vorig seizoen", aldus Guardiola.