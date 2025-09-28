Trekt Anderlecht in januari de transfermarkt op voor deze spits? Er zou interesse zijn

RSC Anderlecht zou volgens Africa Foot een nieuwe spits op het vizier hebben. Het zou gaan om Yves Erick Bile, een 20-jarige Ivoriaanse aanvaller met Belgische roots die momenteel bij Ludogorets speelt.

Bile kende eerder succes bij MSL Zilina, waar hij in 51 wedstrijden 20 doelpunten en 8 assists verzamelde. Bij Ludogorets loopt het dit seizoen nog minder vlot: 5 goals in 17 wedstrijden.

De Brusselaars zouden weldra gesprekken willen opstarten met de Bulgaarse club om de speler naar het Lotto Park te halen. Volgens het medium staat Tim Borguet klaar om contact op te nemen.

Dudu Dahan betrokken

Een overgang zou Anderlecht ongeveer 3 miljoen euro kosten. Ludogorets betaalde in januari 2025 nog slechts 700.000 euro voor Bile. Dudu Dahan, de makelaar van de spits, zou een rol spelen in de onderhandelingen.

Bile is een speler met veel diepgang en een sterk kopspel, maar het is nog onduidelijk of hij meteen impact kan maken in de Belgische competitie.

Voorlopig blijft het echter bij een gerucht. Anderlecht heeft met Mihajlo Cvetkovic nog een jonge spits in de wachtkamer. Of Bile daar een nieuwe toevoeging aan wordt, is nog koffiedik kijken.