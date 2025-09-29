🎥 Standard krijgt zwaar schorsingsvoorstel voor Fossey en gaat meteen in tegenaanval

Marlon Fossey kreeg rood tegen Club Brugge. Het Parket van de Belgische Voetbalbond heeft zich over zijn zaak gebogen. Het bilan is zwaar, maar de Rouches gaan meteen in de tegenaanval.

De rode kaart van Marlon Fossey voor zijn ingreep op Christos Tzolis is ongetwijfeld een van de meest besproken fases van het weekend. Niet meer dan logisch volgens sommigen, streng volgens anderen: de uitsluiting van de Amerikaan was een van de keerpunten in de wedstrijd van Standard tegen blauw-zwart

En dat is nog niet alles: zoals elke maandag heeft het Parket van de Belgische Voetbalbond zich verzameld om de mogelijke sancties te evalueren voor de uitgeslotenen van het weekend. Een zwaar schorsingsvoorstel is voorgesteld aan Fossey.

Lees ook... Dévy Rigaux ging zich moeien met Tzolis en zette hem op deze manier op zijn plaats

Standard voor de Disciplinaire Commissie

Het Parket heeft drie wedstrijden schorsing geadviseerd voor de Amerikaan, waarvan één met uitstel, vergezeld van een boete van 2500 euro. Een zware uitspraak die gebaseerd is op de opzettelijkheid van de overtreding.

🟥 | Marlon Fossey wordt uitgesloten voor gevaarlijk spel. 🥋 #STACLU pic.twitter.com/rS46d8v9a8

— DAZN België (@DAZN_BENL) September 27, 2025

De reactie van Standard liet niet lang op zich wachten. De Rouches hebben onmiddellijk laten weten in een officiële mededeling dat ze zich verzetten tegen dit voorstel. De zaak zal daarom worden voorgelegd aan de Disciplinaire Commissie voor het Provoetbal op dinsdag.

Zal de Luikse club een milder oordeel ontvangen van de Commissie? De deelname van hun Amerikaanse aanvoerder aan de Clasico van zondag is in ieder geval ernstig in gevaar.

10 reacties
Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 9
OH Leuven OH Leuven 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 2-0 Westerlo Westerlo
STVV STVV 1-2 KRC Genk KRC Genk
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-4 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 0-2 KV Mechelen KV Mechelen
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-0 La Louvière La Louvière

