Marc Degryse heeft duidelijke mening over Standard en coach Vincent Euvrard: "Top zes..."

Analist Marc Degryse keek met een positieve blik naar Standard, dat dit weekend weliswaar verloor van Club Brugge. Volgens hem is er duidelijk iets veranderd sinds de komst van coach Euvrard.

“De trainerswissel heeft absoluut voor een nieuwe dynamiek gezorgd, die er onder onze ouwe vriend Rednic nooit was gekomen”, stelde hij in HLN.

Degryse zag tegen Club Brugge vooral een team dat durfde en hoge intensiteit bracht. “Het voetbal was echt wel goed. Club wankelde. Er zat veel energie en overtuiging in het spel van Standard, iets wat we lang gemist hebben.”

Toch kwam er een kantelmoment in de wedstrijd, en dat was volgens de analist onvermijdelijk. “De rode kaart voor Fossey was terecht. Hij ging in met gestrekt been ter hoogte van het hoofd van Tzolis. Ook al raakte hij hem niet vol, zo’n actie houdt altijd potentieel groot gevaar in.”

Standard heeft potentieel voor top zes

Na die fase verloor Standard de controle en kwam Club Brugge alsnog bovendrijven. Voor Degryse neemt dat echter niets weg van de positieve indruk die hij overhield. “Ze hebben niet het resultaat gehaald dat ze wilden, maar wie goed kijkt, ziet wel degelijk vooruitgang.”

Degryse durft zelfs ambitieus te zijn over wat Standard dit seizoen kan bereiken. “Ik heb het gevoel dat ze straks wel eens een habitué uit de top zes zouden kunnen kietelen”, klonk het met overtuiging. “Euvrard is een trainer die er staat aan de zijlijn. Dat straalt af op zijn ploeg. Standard heeft een nieuw elan gevonden, en dat is het belangrijkste signaal van dit weekend.”