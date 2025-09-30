Analisten zijn het roerend eens over gemis Onyedika, Hayen legt uit wie vervanger is en waarom

Geen Raphaël Onyedika voor Club Brugge tegen Atalanta Bergamo. Nicky Hayen heeft als vervanger opnieuw voor Cisse Sandra gekozen. Hij legt uit waarom, de analisten beseffen dat het gemis van Onyedika groot is.

Nicky Hayen kiest voor Cisse Sandra in de basiself: "Hij moet gewoon proberen te bevestigen wat hij zaterdag deed", aldus de coach van Club Brugge over de vervanger van Onyedika bij VTM2.

Cisse Sandra moet bevestigen volgens Nicky Hayen

"Hij moet aanspeelbaar proberen te zijn tussen de linies. Atalanta probeert via de flanken het centrum open te krijgen voor een bal richting de spits en daar liggen ook onze mogelijkheden als het centrum open ligt."



"Reis? Hij komt van ver terug en moet op fysiek vlak die stappen nog blijven zetten", sprak hij ook over een mogelijke andere optie centraal op het middenveld. "Hij is een speler die kan invallen. Atalanta moet en wij willen."

Dat Onyedika er niet bij is, is een verlies voor Club Brugge

En toch zal Onyedika node gemist worden, zoveel is duidelijk. "Onyedika vervangen is een heel moeilijke taak", is Toby Alderweireld duidelijk. "Hij zal gemist worden."

Vincent Mannaert - de man die Onyedika voor tien miljoen euro naar Jan Breydel haalde - pikte meteen in: "Hij is niet zomaar te vervangen. Hij heeft er een patent op om net in de Champions League zijn beste niveau te halen. Naast het recupereren van ballen speelt hij ook gewoon goed in, waardoor de omschakeling op gang kan komen. Het is een verlies."