Analisten zijn het roerend eens over gemis Onyedika, Hayen legt uit wie vervanger is en waarom

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 0 reacties
Analisten zijn het roerend eens over gemis Onyedika, Hayen legt uit wie vervanger is en waarom

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Geen Raphaël Onyedika voor Club Brugge tegen Atalanta Bergamo. Nicky Hayen heeft als vervanger opnieuw voor Cisse Sandra gekozen. Hij legt uit waarom, de analisten beseffen dat het gemis van Onyedika groot is.

Nicky Hayen kiest voor Cisse Sandra in de basiself: "Hij moet gewoon proberen te bevestigen wat hij zaterdag deed", aldus de coach van Club Brugge over de vervanger van Onyedika bij VTM2.

Cisse Sandra moet bevestigen volgens Nicky Hayen

"Hij moet aanspeelbaar proberen te zijn tussen de linies. Atalanta probeert via de flanken het centrum open te krijgen voor een bal richting de spits en daar liggen ook onze mogelijkheden als het centrum open ligt."

Lees ook... 🎥 Discutabele penaltyfout van Jackers: Club Brugge geeft voorsprong uit handen tegen Atalanta

"Reis? Hij komt van ver terug en moet op fysiek vlak die stappen nog blijven zetten", sprak hij ook over een mogelijke andere optie centraal op het middenveld. "Hij is een speler die kan invallen. Atalanta moet en wij willen."

Dat Onyedika er niet bij is, is een verlies voor Club Brugge

En toch zal Onyedika node gemist worden, zoveel is duidelijk. "Onyedika vervangen is een heel moeilijke taak", is Toby Alderweireld duidelijk. "Hij zal gemist worden."

Vincent Mannaert - de man die Onyedika voor tien miljoen euro naar Jan Breydel haalde - pikte meteen in: "Hij is niet zomaar te vervangen. Hij heeft er een patent op om net in de Champions League zijn beste niveau te halen. Naast het recupereren van ballen speelt hij ook gewoon goed in, waardoor de omschakeling op gang kan komen. Het is een verlies."

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Atalanta
Cisse Sandra
Raphael Onyedika

Meer nieuws

🎥 Discutabele penaltyfout van Jackers: Club Brugge geeft voorsprong uit handen tegen Atalanta

🎥 Discutabele penaltyfout van Jackers: Club Brugge geeft voorsprong uit handen tegen Atalanta

20:42
Club Brugge regelt kaartjes voor opvallende aanwezige in Bergamo

Club Brugge regelt kaartjes voor opvallende aanwezige in Bergamo

20:00
KV Mechelen is absoluut een kandidaat voor de Champions' Play-offs en dat is Fred Vanderbiest zijn verdienste

KV Mechelen is absoluut een kandidaat voor de Champions' Play-offs en dat is Fred Vanderbiest zijn verdienste

20:40
1
Rob Schoofs heeft duidelijke boodschap over samenwerking met Hein Vanhaezebrouck

Rob Schoofs heeft duidelijke boodschap over samenwerking met Hein Vanhaezebrouck

20:20
1
Kazachstan loopt helemaal storm voor Real Madrid: meer dan 1 miljoen fans wilden ticket

Kazachstan loopt helemaal storm voor Real Madrid: meer dan 1 miljoen fans wilden ticket

19:20
KRC Genk neemt drastisch besluit na miserie met supporters op STVV

KRC Genk neemt drastisch besluit na miserie met supporters op STVV

19:40
8
Hein Vanhaezebrouck vol lof voor verrassende Bruggeling: "Bij Genk komen ze nog niet aan zijn hielen"

Hein Vanhaezebrouck vol lof voor verrassende Bruggeling: "Bij Genk komen ze nog niet aan zijn hielen"

15:30
4
Het (niet zo) geheime wapen van Nicky Hayen om matchen te beslissen: het breekijzer dat niemand ziet aankomen

Het (niet zo) geheime wapen van Nicky Hayen om matchen te beslissen: het breekijzer dat niemand ziet aankomen

14:40
3
Vincent Mannaert en Toby Alderweireld zien de groei én de plannen van Club Brugge

Vincent Mannaert en Toby Alderweireld zien de groei én de plannen van Club Brugge

18:40
Hein Vanhaezebrouck vol lof voor speler Club Brugge: "Een fenomeen, ze moesten hem aan een ketting leggen"

Hein Vanhaezebrouck vol lof voor speler Club Brugge: "Een fenomeen, ze moesten hem aan een ketting leggen"

13:00
4
🎥 Het goede voorbeeld: 17-jarige spits toont Club Brugge de weg tegen Atalanta Bergamo

🎥 Het goede voorbeeld: 17-jarige spits toont Club Brugge de weg tegen Atalanta Bergamo

16:00
2
Daar is de volgende! Na Ordoñez verlengt ook deze absolute sterkhouder bij Club Brugge

Daar is de volgende! Na Ordoñez verlengt ook deze absolute sterkhouder bij Club Brugge

07:00
Conté komt met pittige verwittiging voor Kevin De Bruyne: "Geen tweede keer"

Conté komt met pittige verwittiging voor Kevin De Bruyne: "Geen tweede keer"

17:41
2
De C4-maand in trainersland komt eraan: deze coach staat op elk lijstje

De C4-maand in trainersland komt eraan: deze coach staat op elk lijstje

18:20
Pocognoli komt met stevige opstekers voor het duel met Newcastle United

Pocognoli komt met stevige opstekers voor het duel met Newcastle United

17:20
Het kind van de rekening? KAA Gent zet cruciale pion op straat

Het kind van de rekening? KAA Gent zet cruciale pion op straat

18:00
4
Landry Dimata rekent af met Vincent Kompany

Landry Dimata rekent af met Vincent Kompany

17:00
2
Dit moeten Club Brugge en Union halen om (quasi) zekerheid te hebben om door te gaan: rekenwerk

Dit moeten Club Brugge en Union halen om (quasi) zekerheid te hebben om door te gaan: rekenwerk

11:40
4
Dromen van top-8 in Europa League? Genk boekt enorme vooruitgang

Dromen van top-8 in Europa League? Genk boekt enorme vooruitgang

16:30
Patrick Goots is overtuigd: "Die ploegen zullen strijden voor promotietickets naar JPL"

Patrick Goots is overtuigd: "Die ploegen zullen strijden voor promotietickets naar JPL"

15:15
3
Nog altijd niet terug na een onschuldig contact op training in januari: "Ik ben geduldig"

Nog altijd niet terug na een onschuldig contact op training in januari: "Ik ben geduldig"

16:15
1
Tuur Dierckx en Sam Kerkhofs verschillen danig van mening over rode kaart Fossey

Tuur Dierckx en Sam Kerkhofs verschillen danig van mening over rode kaart Fossey

09:30
9
Club Brugge en Union SG staan voor cruciale week, dit heeft Vanhaezebrouck erover te zeggen

Club Brugge en Union SG staan voor cruciale week, dit heeft Vanhaezebrouck erover te zeggen

10:30
1
Wie fluit welke wedstrijd dit weekend? Aanduidingen voor clasico én topper tussen Club en Union bekend

Wie fluit welke wedstrijd dit weekend? Aanduidingen voor clasico én topper tussen Club en Union bekend

14:00
2
Kassa kassa voor Standard? Epolo geeft interesse toe Interview

Kassa kassa voor Standard? Epolo geeft interesse toe

15:00
STVV prikt nog eens naar Genk: "Holle statements zijn niet voldoende om criminelen te stoppen"

STVV prikt nog eens naar Genk: "Holle statements zijn niet voldoende om criminelen te stoppen"

14:20
16
Eindelijk witte rook? 'RSC Anderlecht raakt verlost van overbodige speler'

Eindelijk witte rook? 'RSC Anderlecht raakt verlost van overbodige speler'

13:30
Hayen kruipt in Bergamo niét in de rol van underdog, maar: "We zullen boven onszelf moeten uitstijgen"

Hayen kruipt in Bergamo niét in de rol van underdog, maar: "We zullen boven onszelf moeten uitstijgen"

22:20
Congo of België? Doelman is duidelijk: "In mijn hoofd keuze al gemaakt" Interview

Congo of België? Doelman is duidelijk: "In mijn hoofd keuze al gemaakt"

12:20
6
Na de 1 op 12: moet men zich bij STVV stevig zorgen beginnen maken?

Na de 1 op 12: moet men zich bij STVV stevig zorgen beginnen maken?

13:15
7
Anderlecht-supporter Sam Kerkhofs over Besnik Hasi: "Was héél raar!"

Anderlecht-supporter Sam Kerkhofs over Besnik Hasi: "Was héél raar!"

12:40
Daar gaan we weer: 'Spanje aast op goudhaantje Club Brugge met verleden bij Genk en Lierse'

Daar gaan we weer: 'Spanje aast op goudhaantje Club Brugge met verleden bij Genk en Lierse'

11:20
1
Contractverlenging of transfer? 'Minstens vijf clubs dringen aan bij RSC Anderlecht'

Contractverlenging of transfer? 'Minstens vijf clubs dringen aan bij RSC Anderlecht'

12:00
5
Mechelen en Gent hofleveranciers, ook Club Brugge, STVV en zelfs Dender in de prijzen

Mechelen en Gent hofleveranciers, ook Club Brugge, STVV en zelfs Dender in de prijzen

11:00
Na de onverwachte transfer: "Juiste stap in mijn carrière"

Na de onverwachte transfer: "Juiste stap in mijn carrière"

10:45
3
"Onthulling Vrancken over bizar gesprek met Visser wijst op veel groter probleem in Belgisch voetbal" Opinie

"Onthulling Vrancken over bizar gesprek met Visser wijst op veel groter probleem in Belgisch voetbal"

10:15
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 2
Atalanta Atalanta 2-1 Club Brugge Club Brugge
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-5 Real Madrid Real Madrid
Bodø Glimt Bodø Glimt 21:00 Tottenham Tottenham
Inter Milaan Inter Milaan 21:00 Slavia Praag Slavia Praag
Marseille Marseille 21:00 Ajax Ajax
Galatasaray Galatasaray 21:00 Liverpool FC Liverpool FC
Pafos FC Pafos FC 21:00 Bayern München Bayern München
Chelsea Chelsea 21:00 SL Benfica SL Benfica
Atlético Madrid Atlético Madrid 21:00 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
FK Qarabag FK Qarabag 01/10 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
Union SG Union SG 01/10 Newcastle United Newcastle United
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 01/10 PSV PSV
Barcelona Barcelona 01/10 PSG PSG
Napoli Napoli 01/10 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 01/10 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Villarreal Villarreal 01/10 Juventus Juventus
Monaco Monaco 01/10 Manchester City Manchester City
Arsenal Arsenal 01/10 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus

Nieuwste reacties

Venom#13 Venom#13 over Atalanta - Club Brugge: 2-1 1872 1872 over Conté komt met pittige verwittiging voor Kevin De Bruyne: "Geen tweede keer" malinezer malinezer over KV Mechelen is absoluut een kandidaat voor de Champions' Play-offs en dat is Fred Vanderbiest zijn verdienste Kevin DB Kevin DB over Rob Schoofs heeft duidelijke boodschap over samenwerking met Hein Vanhaezebrouck VOETBALSCOUT VOETBALSCOUT over Nu Bart Verhaeghe een lans breekt voor BeNeLiga: Met deze clubs zou de competitie dit seizoen zijn gestart Andreas2962 Andreas2962 over KRC Genk neemt drastisch besluit na miserie met supporters op STVV Kevin DB Kevin DB over Het kind van de rekening? KAA Gent zet cruciale pion op straat Daja Daja over Tuur Dierckx en Sam Kerkhofs verschillen danig van mening over rode kaart Fossey King of Highbury King of Highbury over Na de 1 op 12: moet men zich bij STVV stevig zorgen beginnen maken? Swakken Swakken over Na de onverwachte transfer: "Juiste stap in mijn carrière" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved