Wie fluit welke wedstrijd dit weekend? Aanduidingen voor clasico én topper tussen Club en Union bekend

Wie fluit welke wedstrijd dit weekend? Aanduidingen voor clasico én topper tussen Club en Union bekend
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Afgelopen weekend werden de Belgische refs opnieuw zwaar onder vuur genomen. En dus zullen ze bijzonder in de gaten gehouden worden komend weekend. Hier zijn de scheidsrechters aangesteld voor de tiende speeldag van de Jupiler Pro League.

Het einde van het eerste derde van de reguliere competitie is al in zicht, met de tiende speeldag die dit weekend op het programma staat. Een weekend met twee grote confrontaties, verschillende mooie affiches en scheidsrechters die bijzonder in de gaten zullen worden gehouden na de kritiek van de afgelopen dagen.

Gent en Charleroi zullen vrijdagavond het weekend openen, geleid door Lawrence Visser als scheidsrechter en Wesli De Cremer als VAR.

Lees ook... Tuur Dierckx en Sam Kerkhofs verschillen danig van mening over rode kaart Fossey

Jan Boterberg fluit de topper tussen Club Brugge en Union SG

Op zaterdag zal RAAL La Louvière Zulte Waregem verwelkomen onder leiding van Kevin Van Damme, terwijl Antwerp Cercle Brugge zal ontvangen met Nathan Verboomen als scheidsrechter.

Zondag begint met de Clasico tussen Anderlecht en Standard, toevertrouwd aan Bram Van Driessche. Erik Lambrechts zal als VAR fungeren en Lawrence Visser zal optreden als vierde scheidsrechter.

Tot slot zal de topper tussen Club Brugge en Union worden geleid door Jan Boterberg, met Nicolas Laforge vanuit Tubize. Het Belgian Referee Department maakte alle scheidsrechterstoewijzingen voor het weekend bekend via de sociale media.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge

Meer nieuws

Hein Vanhaezebrouck vol lof voor verrassende Bruggeling: "Bij Genk komen ze nog niet aan zijn hielen"

Hein Vanhaezebrouck vol lof voor verrassende Bruggeling: "Bij Genk komen ze nog niet aan zijn hielen"

15:30
Kassa kassa voor Standard? Epolo geeft interesse toe Interview

Kassa kassa voor Standard? Epolo geeft interesse toe

15:00
Eindelijk witte rook? 'RSC Anderlecht raakt verlost van overbodige speler'

Eindelijk witte rook? 'RSC Anderlecht raakt verlost van overbodige speler'

13:30
Anderlecht-supporter Sam Kerkhofs over Besnik Hasi: "Was héél raar!"

Anderlecht-supporter Sam Kerkhofs over Besnik Hasi: "Was héél raar!"

12:40
Patrick Goots is overtuigd: "Die ploegen zullen strijden voor promotietickets naar JPL"

Patrick Goots is overtuigd: "Die ploegen zullen strijden voor promotietickets naar JPL"

15:15
Het (niet zo) geheime wapen van Nicky Hayen om matchen te beslissen: het breekijzer dat niemand ziet aankomen

Het (niet zo) geheime wapen van Nicky Hayen om matchen te beslissen: het breekijzer dat niemand ziet aankomen

14:40
1
Dit moeten Club Brugge en Union halen om (quasi) zekerheid te hebben om door te gaan: rekenwerk

Dit moeten Club Brugge en Union halen om (quasi) zekerheid te hebben om door te gaan: rekenwerk

11:40
1
Tuur Dierckx en Sam Kerkhofs verschillen danig van mening over rode kaart Fossey

Tuur Dierckx en Sam Kerkhofs verschillen danig van mening over rode kaart Fossey

09:30
4
STVV prikt nog eens naar Genk: "Holle statements zijn niet voldoende om criminelen te stoppen"

STVV prikt nog eens naar Genk: "Holle statements zijn niet voldoende om criminelen te stoppen"

14:20
12
Hein Vanhaezebrouck vol lof voor speler Club Brugge: "Een fenomeen, ze moesten hem aan een ketting leggen"

Hein Vanhaezebrouck vol lof voor speler Club Brugge: "Een fenomeen, ze moesten hem aan een ketting leggen"

13:00
2
Club Brugge en Union SG staan voor cruciale week, dit heeft Vanhaezebrouck erover te zeggen

Club Brugge en Union SG staan voor cruciale week, dit heeft Vanhaezebrouck erover te zeggen

10:30
1
Congo of België? Doelman is duidelijk: "In mijn hoofd keuze al gemaakt" Interview

Congo of België? Doelman is duidelijk: "In mijn hoofd keuze al gemaakt"

12:20
6
Na de 1 op 12: moet men zich bij STVV stevig zorgen beginnen maken?

Na de 1 op 12: moet men zich bij STVV stevig zorgen beginnen maken?

13:15
2
Mechelen en Gent hofleveranciers, ook Club Brugge, STVV en zelfs Dender in de prijzen

Mechelen en Gent hofleveranciers, ook Club Brugge, STVV en zelfs Dender in de prijzen

11:00
Contractverlenging of transfer? 'Minstens vijf clubs dringen aan bij RSC Anderlecht'

Contractverlenging of transfer? 'Minstens vijf clubs dringen aan bij RSC Anderlecht'

12:00
5
Daar gaan we weer: 'Spanje aast op goudhaantje Club Brugge met verleden bij Genk en Lierse'

Daar gaan we weer: 'Spanje aast op goudhaantje Club Brugge met verleden bij Genk en Lierse'

11:20
1
"Onthulling Vrancken over bizar gesprek met Visser wijst op veel groter probleem in Belgisch voetbal" Opinie

"Onthulling Vrancken over bizar gesprek met Visser wijst op veel groter probleem in Belgisch voetbal"

10:15
2
Is dit het grote verschil tussen Antwerp en Union, Genk of Club Brugge? Factcheck

Is dit het grote verschil tussen Antwerp en Union, Genk of Club Brugge?

06:00
11
'Niét RSC Anderlecht, maar deze Belgische topclub contacteerde Amuzu om hem terug naar België te halen'

'Niét RSC Anderlecht, maar deze Belgische topclub contacteerde Amuzu om hem terug naar België te halen'

23:00
2
Marc Degryse helemaal wild van nieuwkomer in Jupiler Pro League

Marc Degryse helemaal wild van nieuwkomer in Jupiler Pro League

09:15
1
Daar is de volgende! Na Ordoñez verlengt ook deze absolute sterkhouder bij Club Brugge

Daar is de volgende! Na Ordoñez verlengt ook deze absolute sterkhouder bij Club Brugge

07:00
Na de onverwachte transfer: "Juiste stap in mijn carrière"

Na de onverwachte transfer: "Juiste stap in mijn carrière"

10:45
Genk moet opletten: match achter gesloten deuren in Europa zou helemaal uit den boze zijn

Genk moet opletten: match achter gesloten deuren in Europa zou helemaal uit den boze zijn

10:00
2
Dilemma voor Hasi: hoe Anderlecht Nathan De Cat... een maand lang zou kunnen missen

Dilemma voor Hasi: hoe Anderlecht Nathan De Cat... een maand lang zou kunnen missen

08:00
8
Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over de positie van Stef Wils bij Antwerp

Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over de positie van Stef Wils bij Antwerp

08:40
13
Iedereen droomt van recordseizoen bij Bayern: dit zegt Vincent Kompany voor CL-treffen met Pafos

Iedereen droomt van recordseizoen bij Bayern: dit zegt Vincent Kompany voor CL-treffen met Pafos

09:00
Burgemeester Sint-Truiden overweegt stevige beslissing na gedrag Genk-fans

Burgemeester Sint-Truiden overweegt stevige beslissing na gedrag Genk-fans

08:20
16
Daan Heymans geeft de supporters van Genk hoop

Daan Heymans geeft de supporters van Genk hoop

07:30
Nu Bart Verhaeghe een lans breekt voor BeNeLiga: Met deze clubs zou de competitie dit seizoen zijn gestart

Nu Bart Verhaeghe een lans breekt voor BeNeLiga: Met deze clubs zou de competitie dit seizoen zijn gestart

21:40
32
🎥 Rode Duivel maakt indruk met weergaloos knap doelpunt in Serie A

🎥 Rode Duivel maakt indruk met weergaloos knap doelpunt in Serie A

07:40
Na rood en uithaal in de kleedkamer: stevig schorsingsvoorstel voor Stijn Vreven

Na rood en uithaal in de kleedkamer: stevig schorsingsvoorstel voor Stijn Vreven

07:20
7
Analist gaat helemaal los: "Hasi moet eruit als ze niet winnen tegen Standard"

Analist gaat helemaal los: "Hasi moet eruit als ze niet winnen tegen Standard"

29/09
10
Staat failliete Belgische profclub op uit de doden? Gesprekken zijn volop aan de gang

Staat failliete Belgische profclub op uit de doden? Gesprekken zijn volop aan de gang

06:30
13
Hayen kruipt in Bergamo niét in de rol van underdog, maar: "We zullen boven onszelf moeten uitstijgen"

Hayen kruipt in Bergamo niét in de rol van underdog, maar: "We zullen boven onszelf moeten uitstijgen"

22:20
Analist spaart Club Brugge niet, ondanks zege op Standard

Analist spaart Club Brugge niet, ondanks zege op Standard

18:20
8
Waarom Christian Burgess wederom een belangrijke pion was tegen Westerlo: 'Wedstrijd in de wedstrijd' Analyse

Waarom Christian Burgess wederom een belangrijke pion was tegen Westerlo: 'Wedstrijd in de wedstrijd'

20:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 9
OH Leuven OH Leuven 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 2-0 Westerlo Westerlo
STVV STVV 1-2 KRC Genk KRC Genk
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-4 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 0-2 KV Mechelen KV Mechelen
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-0 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

OM-RSCL OM-RSCL over STVV prikt nog eens naar Genk: "Holle statements zijn niet voldoende om criminelen te stoppen" JaKu JaKu over Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over de positie van Stef Wils bij Antwerp FCB vo altijd FCB vo altijd over Burgemeester Sint-Truiden overweegt stevige beslissing na gedrag Genk-fans Vital Verheyen Vital Verheyen over Nu Bart Verhaeghe een lans breekt voor BeNeLiga: Met deze clubs zou de competitie dit seizoen zijn gestart JaKu JaKu over Hein Vanhaezebrouck vol lof voor speler Club Brugge: "Ze moesten hem aan een ketting leggen" JaKu JaKu over Het (niet zo) geheime wapen van Nicky Hayen om matchen te beslissen: het breekijzer dat niemand ziet aankomen JaKu JaKu over Staat failliete Belgische profclub op uit de doden? Gesprekken zijn volop aan de gang Vital Verheyen Vital Verheyen over Wie fluit welke wedstrijd dit weekend? Aanduidingen voor clasico én topper tussen Club en Union bekend OM-RSCL OM-RSCL over Congo of België? Doelman is duidelijk: "In mijn hoofd keuze al gemaakt" Atletico1988 Atletico1988 over Dilemma voor Hasi: hoe Anderlecht Nathan De Cat... een maand lang zou kunnen missen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved