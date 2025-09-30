Wie fluit welke wedstrijd dit weekend? Aanduidingen voor clasico én topper tussen Club en Union bekend

Afgelopen weekend werden de Belgische refs opnieuw zwaar onder vuur genomen. En dus zullen ze bijzonder in de gaten gehouden worden komend weekend. Hier zijn de scheidsrechters aangesteld voor de tiende speeldag van de Jupiler Pro League.

Het einde van het eerste derde van de reguliere competitie is al in zicht, met de tiende speeldag die dit weekend op het programma staat. Een weekend met twee grote confrontaties, verschillende mooie affiches en scheidsrechters die bijzonder in de gaten zullen worden gehouden na de kritiek van de afgelopen dagen.

Gent en Charleroi zullen vrijdagavond het weekend openen, geleid door Lawrence Visser als scheidsrechter en Wesli De Cremer als VAR.



Jan Boterberg fluit de topper tussen Club Brugge en Union SG

Op zaterdag zal RAAL La Louvière Zulte Waregem verwelkomen onder leiding van Kevin Van Damme, terwijl Antwerp Cercle Brugge zal ontvangen met Nathan Verboomen als scheidsrechter.

Zondag begint met de Clasico tussen Anderlecht en Standard, toevertrouwd aan Bram Van Driessche. Erik Lambrechts zal als VAR fungeren en Lawrence Visser zal optreden als vierde scheidsrechter.

Tot slot zal de topper tussen Club Brugge en Union worden geleid door Jan Boterberg, met Nicolas Laforge vanuit Tubize. Het Belgian Referee Department maakte alle scheidsrechterstoewijzingen voor het weekend bekend via de sociale media.