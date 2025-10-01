KRC Genk heeft duidelijke ambitie in Europa: kapitein Heynen is duidelijk

KRC Genk heeft duidelijke ambitie in Europa: kapitein Heynen is duidelijk
Foto: © photonews

KRC Genk herpakte zich na een moeilijke start: eerst winst tegen Rangers in de Europa League, daarna een derbyzege bij Sint-Truiden. Donderdag wacht Ferencvaros in de Cegeka Arena.

KRC Genk is weer op dreef gekomen na de gemiste seizoensstart. Na de overwinning tegen Rangers in de Europa League volgde een derbyzege op het veld van Sint-Truiden.

Veel tijd om te rusten hebben ze niet gehad, want donderdagavond staat de thuiswedstrijd tegen Ferencvaros al op de planning. Enkele jaren geleden zat Genk ook al in de groep met Ferencvaros.

Genk opnieuw tegen Ferencvaros

Kapitein Bryan Heynen weet dat nog goed. "Dat we zowel thuis als uit gelijkspeelden tegen een heel taaie tegenstrever", onthield hij van de Conference League-campagne destijds.

"Ferencvaros is gewoon een heel stevige ploeg, ook donderdag wordt het niet gemakkelijk. De Hongaren zijn vooral heel gevaarlijk op voorzetten van de flank", gaat Heynen verder.

Hij spreekt de Genkse ambities in Europa ook nog eens duidelijk uit, zonder het over een mogelijke 6 op 6 te hebben. "We hebben vertrouwen geput uit twee overwinningen op een rij. Maar laat ons niet te hard van stapel lopen. Onze ambitie in Europa is duidelijk: we willen een ronde verder."

Volg KRC Genk - Ferencváros live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (02/10).

