Waarom heeft Ivan Leko voor een nieuw systeem gekozen bij KAA Gent?

KAA Gent is iets aan het neerzetten onder nieuwe coach Ivan Leko. Die heeft ondertussen ook zijn systeem al omgedraaid bij de Buffalo's. Door de nieuwkomers, maar ook door een belangrijke tactische reden.

KAA Gent begon het seizoen met twee spitsen. Tegen STVV was dat in een 3-5-2, daarna kwam er ook nog een 4-4-2 en een 3-4-1-2 op de proppen. Maar na vier speeldagen wijzigde Ivan Leko zijn systeem.

Sinds speeldag 5 komt de oefenmeester van KAA Gent met een 3-4-2-1 naar buiten. En daar zijn volgens Ivan Leko wel degelijk een aantal goede redenen voor.

Meer balbezit in systeem met één spits?

"Waarom ander systeem? Ik wil de controle over de bal. In een 3-5-2 hadden we de match niet in handen. Ik wil voetbal spelen door de match onder controle te hebben en het middenveld te kunnen gebruiken en daar dominantie te hebben."

Duidelijke woorden van Leko, al betekenen die voor sommige spelers geen goed nieuws - zij komen minder aan spelen toe in het nieuwe systeem. Van Dante Vanzeir was op Jan Breydel tegen Cercle Brugge zelfs geen sprake.

"Vanzeir? Dit was de correcte ploeg en kern voor deze wedstrijd, dat heeft ook met kwaliteit op alle vlakken te maken", aldus Leko nog in zijn analyse over de wedstrijd.