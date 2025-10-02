🎥 VAR Bram Van Driessche gaat de wereld rond: drie(!) strafschoppen voor prijs van één, maar alle drie gered

1 reacties
Foto: © photonews

In de Europa League en in de Conference League stonden om 18.45 uur al liefst 18(!) duels op het programma. Daarin gebeurde heel wat, al keek men vooral uit naar het duel tussen AS Roma en LOSC Lille met heel wat Belgische inbreng.

AS Roma en LOSC Lille, dat was ook het duel tussen Mile Svilar aan Romeinse zijde en heel wat Belgen aan Franse zijde. En ook de arbitrage was van Belgische makelij.

Arbitrage speelt hoofdrol in AS Roma tegen LOSC Lille

En het was die arbitrage die uiteindelijk een hoofdrol zou gaan spelen in Rome. Haraldsson had de bezoekers snel op voorsprong gebracht, vijf minuten voor tijd kon Roma alsnog gelijk proberen te maken vanop de stip.

VAR Bram Van Driessche riep Erik Lambrechts naar het scherm voor een mogelijk handspel en dus een strafschop en de bal ging op de stip. Waarop Dovbyk heel zwak inschoot en Berke Özer kon redden.

Van Driessche besloot dat de elfmeter echter moest worden hernomen vanwege het te vroeg in de grote rechthoek komen van de spelers van Lille. Opnieuw Dovbyk, opnieuw zwak getrapt en opnieuw gered door Berke Özer.

Je kan het al raden? Jawel, Van Driessche kwam nog een keer tussen en liet de bal voor een derde keer op de stip geplaatst worden. Soulè ging deze keer achter de bal staan, koos de andere hoek en ... vond Berke Özer andermaal op zijn weg. 

 Speeldag 2
02/10 18:45 Ludogorets Ludogorets 0-2 Real Betis Real Betis
0-1 31' Giovani Lo Celso
0-2 53' Son
02/10 18:45 Viktoria Plzen Viktoria Plzen 3-0 Malmö FF Malmö FF
Matej Vydra 34' 1-0
Rafiu Durosinmi 44' 2-0
Karel Spáčil 53' 3-0
02/10 18:45 Bologna Bologna 1-1 Freiburg Freiburg
Riccardo Orsolini 29' 1-0
1-1 57' Chukwubuike Adamu (pen)
02/10 18:45 AS Roma AS Roma 0-1 Lille OSC Lille OSC
0-1 6' Hakon Arnar Haraldsson
02/10 18:45 Fenerbahçe Fenerbahçe 2-1 Nice Nice
Muhammed Kerem Aktürkoğlu 3' 1-0
Muhammed Kerem Aktürkoğlu 25' 2-0
2-1 37' Kevin Carlos (pen)
02/10 18:45 FCSB FCSB 0-2 Young Boys Bern Young Boys Bern
0-1 11' Joel Monteiro
0-2 36' Joel Monteiro
02/10 18:45 Brann Brann 1-0 Utrecht Utrecht
02/10 18:45 Celtic Glasgow Celtic Glasgow 0-2 Braga Braga
0-1 20' Ricardo Jorge Luz Horta
0-2 85' Gabri Martinez
02/10 18:45 Panathinaikos Panathinaikos 1-2 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles
Karol Świderski 55' 1-0
1-1 75' Milan Smits
1-2 82' Milan Smits
02/10 21:00 Feyenoord Feyenoord 0-0 Aston Villa Aston Villa
02/10 21:00 Lyon Lyon 1-0 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg
Martín Adrián Satriano Costa 11' 1-0
02/10 21:00 Celta De Vigo Celta De Vigo 1-1 PAOK PAOK
0-1 37' Giorgos Giakoumakis
Iago Aspas Juncal 45+2' 1-1
02/10 21:00 Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv 1-2 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
14' 1-0
1-1 16' Mateo Lisica
1-2 19' Dejan Ljubicic
02/10 21:00 Nottingham Forest Nottingham Forest 1-2 FC Midtjylland FC Midtjylland
0-1 18' Ousmane Diao
Dan Ndoye 22' 1-1
1-2 24' Mads Bech Sørensen
02/10 21:00 KRC Genk KRC Genk 0-1 Ferencváros Ferencváros
0-1 44' Barnabas Varga
02/10 21:00 FC Porto FC Porto 1-1 Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado
0-1 32' Vasilije Kostov
02/10 21:00 Sturm Graz Sturm Graz 2-0 Rangers FC Rangers FC
Tomi Horvat 7' 1-0
Otar Kiteishvili 35' 2-0
02/10 21:00 FC Basel FC Basel 1-0 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Albian Ajeti 3' 1-0

