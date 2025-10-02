🎥 VAR Bram Van Driessche gaat de wereld rond: drie(!) strafschoppen voor prijs van één, maar alle drie gered

In de Europa League en in de Conference League stonden om 18.45 uur al liefst 18(!) duels op het programma. Daarin gebeurde heel wat, al keek men vooral uit naar het duel tussen AS Roma en LOSC Lille met heel wat Belgische inbreng.

AS Roma en LOSC Lille, dat was ook het duel tussen Mile Svilar aan Romeinse zijde en heel wat Belgen aan Franse zijde. En ook de arbitrage was van Belgische makelij.

Arbitrage speelt hoofdrol in AS Roma tegen LOSC Lille

En het was die arbitrage die uiteindelijk een hoofdrol zou gaan spelen in Rome. Haraldsson had de bezoekers snel op voorsprong gebracht, vijf minuten voor tijd kon Roma alsnog gelijk proberen te maken vanop de stip.

VAR Bram Van Driessche riep Erik Lambrechts naar het scherm voor een mogelijk handspel en dus een strafschop en de bal ging op de stip. Waarop Dovbyk heel zwak inschoot en Berke Özer kon redden.

Van Driessche besloot dat de elfmeter echter moest worden hernomen vanwege het te vroeg in de grote rechthoek komen van de spelers van Lille. Opnieuw Dovbyk, opnieuw zwak getrapt en opnieuw gered door Berke Özer.

Je kan het al raden? Jawel, Van Driessche kwam nog een keer tussen en liet de bal voor een derde keer op de stip geplaatst worden. Soulè ging deze keer achter de bal staan, koos de andere hoek en ... vond Berke Özer andermaal op zijn weg.