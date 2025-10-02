Kevin De Bruyne oogst lof van ploegmakker: "Hij is een legende"

Kevin De Bruyne oogst lof van ploegmakker: "Hij is een legende"
Foto: © photonews

Kevin De Bruyne gaf woensdagavond twee assists aan Rasmus Hojlund. De Rode Duivel werd geprezen door de Deense aanvaller.

Napoli heeft zich woensdagavond herpakt in de Champions League dankzij een cruciale overwinning op Sporting CP (2-1). Met twee assists was Kevin De Bruyne de grote man achter het succes, waardoor de Italiaanse kampioenen in de race blijven voor een ticket voor de volgende ronde.

Rasmus Højlund, de dubbele doelpuntenmaker van de avond, prees de prestatie van zijn teamgenoot. "Kevin is een legende, hij heeft een ongelooflijke kwaliteit. Als hij de bal heeft, hoef ik alleen maar ruimte te vinden, omdat ik weet dat hij hem zal geven", vertelde hij aan Sky Sports. "Het is een voorrecht om met zo'n speler te spelen."

Op het veld maakte het samenspel tussen de twee mannen het verschil. De Bruyne leidde eerst een tegenaanval die door Højlund voor de pauze werd afgerond en gaf vervolgens opnieuw een assist aan de Deen aan het einde van de wedstrijd.

Deze onder druk behaalde overwinning gaf Napoli wat ademruimte. De Italiaanse club, die geen fouten mocht maken, kon vertrouwen op de ervaring van hun dirigent om op cruciale momenten te presteren.

Achter de schermen had de wedstrijd ook een symbolische waarde. De afgelopen dagen was de relatie tussen De Bruyne en Antonio Conte onderwerp van vele discussies, na een vervanging die slecht viel tegen AC Milan. De coach verzekerde dat de situatie was gekalmeerd, maar benadrukte dat hij geen nieuw incident zou tolereren.

