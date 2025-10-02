Sporting Charleroi heeft beslissing genomen over nieuwe spits

Sporting Charleroi heeft een definitieve beslissing genomen over de invulling van de spitspositie. Na een testperiode van bijna drie weken met Mahrez Tabarki houdt Sporting Charleroi hem niet aan boord. De eerder aangetrokken Nikoloz Chikovani zou de plek bij het eerste elftal innemen.

Mahrez Tabarki, een 21-jarige aanvaller en voormalig jeugdinternational van Tunesië, trainde enkele weken mee met de A-kern van Rik De Mil. Dat leek de goede richting uit te gaan.

Interesse

Zijn profiel wekte aanvankelijk interesse bij de sportieve leiding van Charleroi. Ondanks de langdurige testperiode besloot Charleroi geen contract aan te bieden.

De club koos uiteindelijk voor een andere piste. In plaats van Tabarki wil Charleroi de Georgische aanvaller Nikoloz Chikovani in het A-elftal gebruiken. Hij kwam begin september over van Watford op uitleenbasis, oorspronkelijk voor het beloftenteam. Hij zou nu aansluiten bij de A-kern.

Terug naar huis

Na het afwijzen van een contract keerde Tabarki terug naar Tunesië. Volgens La Dernière Heure heeft hij daar opnieuw contact opgenomen met lokale clubs.

Het zou volgens de Waalse krant La Dernère Heure gaan om Etoile Sportive du Sahel en La Marsa, zijn opleidingsclub, aldus de krant. Concreet is dat echter nog niet voor Tabarki.