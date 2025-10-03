Jan Mulder doet pijnlijke vaststelling over Anderlecht

Anderlecht zit al jaren zonder prijzen en verloor ook vorig seizoen de bekerfinale. Volgens Jan Mulder is paars-wit intussen zelfs "niet sexy meer" en verliest het aan populariteit.

Anderlecht heeft al een aantal jaren geen grote prijs meer gewonnen. Na de verloren bekerfinale was de teleurstelling dus groot afgelopen seizoen. De fans wachten op een nieuw moment van glorie.

Maar dat lijkt nog ver weg met de huidige gang van zaken. Jan Mulder merkt zelfs op dat paars-wit wat uit de mode is gegaan.

Anderlecht verliest aan populariteit, vindt Mulder

"Anderlecht is niet sexy meer, de aandacht van de pers gaat naar Club en Union", zegt Mulder in zijn column bij HUMO. "Voor een oud-speler van Anderlecht en Ajax, nog altijd supporter van beide ooit onbetwiste toppers, zijn het barre tijden."

"Anderlecht werd in een voorronde van de Conference League, de competitie voor armoedzaaiers, uitgeschakeld door AEK", gaat Mulder verder. "Hoe moet een supporter van Ajax en Anderlecht zich onder al die miserie gedragen?"

"Keurig de stilte bewaren? Publiekelijk de leiding de schuld geven? Gaat mijn sympathie naar eigenaar Marc Coucke of naar de door de fans weggehoonde voorzitter Wouter Vandenhaute?", besluit de analist.