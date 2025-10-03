Liever voorkomen dan genezen: er zijn (opnieuw) veranderingen in de staf van Anderlecht

Liever voorkomen dan genezen: er zijn (opnieuw) veranderingen in de staf van Anderlecht
Foto: © photonews
Getroffen door blessures vorig seizoen, en nog steeds een beetje sinds de hervatting, geeft Anderlecht er nu de voorkeur aan om preventief te handelen in plaats van genezend. de club herstructureert zijn medisch personeel met de komst van twee nieuwe gezichten.

Vorig seizoen was RSC Anderlecht een van de teams die het zwaarst getroffen werden door blessures in de Jupiler Pro League. Aan het begin van het nieuwe seizoen voorspellen de langdurige afwezigheden van Ilay Camara en Adriano Bertaccini geen verbetering.

RSCA geeft er nu de voorkeur aan om preventief te werk te gaan in plaats van te genezen en hoopt een nieuwe golf van onbeschikbaarheid te vermijden in de komende cruciale maanden van het seizoen.

Om deze reden heeft de Brusselse club besloten om zijn medische staf te herstructureren aan de vooravond van de tiende speeldag en voorafgaand aan de wedstrijd tegen Standard. Twee nieuwe rekruten maken hun opwachting.

Anderlecht herstructureert zijn medische staf

Eerst en vooral de strength and conditioning coach Joris Jellasics. Hij heeft gewerkt bij OHL en de Belgische Voetbalbond, met de Red Flames. Hij heeft ook samengewerkt met het Belgisch judoteam tijdens de Olympische Spelen.

Ook sportkinesist en osteopaat Vincent Adriaensen voegt zich bij de medische staf van Anderlecht. Hij heeft vele atleten begeleid op de Olympische Spelen met het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC), met name in Rio (2016), Tokyo (2020) en Parijs (2024).

De nieuwe medische afdeling van Anderlecht staat onder leiding van Head of Performance Bram Geers, die eerder heeft samengewerkt met Vincent Kompany bij Anderlecht voordat hij hem volgde naar Burnley en Bayern München, om vervolgens in september terug te keren naar paars-wit.

Anderlecht

