Thorgan Hazard onthult waarom hij bij Anderlecht bleef en waar hij zijn toekomst ziet

Thorgan Hazard staat nog één jaar onder contract bij Anderlecht en kijkt voorlopig niet te ver vooruit in zijn carrière. De 32-jarige middenvelder wil zijn huidige seizoen bij de club afronden voordat hij beslissingen neemt over de toekomst.

De Rode Duivel had deze zomer de mogelijkheid om Anderlecht te verlaten. “Ik heb deze zomer aanbiedingen gehad om te vertrekken", zegt Hazard bij Le Soir. “Maar ik zag er geen reden toe. Ik voelde me goed hier en wilde verdergaan bij Anderlecht.”

Volgens Hazard waren de aanbiedingen ook financieel interessant. “Ze kwamen van ver, laten we het daar maar bij houden", vertelt hij.

Contractverlenging? Binnenkort praten

Waarschijnlijk doelt hij dus op clubs uit landen als Saudi-Arabië. “Sportief en familiaal gezien was het voor mij geen goede stap. Ik ben terug in België en wilde niet opnieuw verhuizen.”

De focus ligt nu volledig op het veld. Hazard kende een sterke start van het seizoen, al werd hij recent afgeremd door een blessure. Hij benadrukt dat zijn prioriteit het spel en zijn bijdrage aan Anderlecht blijft.

Over een mogelijke contractverlenging - zijn contract loopt af in juni 2026 - maakt Hazard zich geen zorgen. “De club had veel te doen met vertrek en aankomsten van andere spelers. Misschien hadden ze daar nog niet de tijd voor. Maar er zullen zeker gesprekken volgen in de komende weken of maanden.”