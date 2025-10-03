Uitspraak Disciplinair Comité: Mag Van Helden spelen tegen KV Mechelen?

Rein Van Helden is speelgerechtigd voor de wedstrijd tegen KV Mechelen. Het Disciplinair Comité heeft zijn definitieve sanctie uitgesproken na de rode kaart die hij ontving in de derby tegen KRC Genk. De verdediger kreeg een schorsing met uitstel en een geldboete.

De rode kaart van Van Helden in de wedstrijd tegen KRC Genk leidde tot een disciplinaire procedure. Aanvankelijk oordeelde het Disciplinair Comité dat “de uitsluiting op zich voldoende was als sanctie.” Die beslissing werd echter aangevochten door het bondsparket, dat beroep aantekende.

Voorwaardelijk

Na herbeoordeling koos het Comité voor een compromis. Van Helden kreeg een schorsing van twee wedstrijden met uitstel opgelegd en een boete van 1.000 euro. Daarmee blijft hij beschikbaar voor de eerstvolgende competitiewedstrijd, maar hangt er een voorwaardelijke straf boven zijn hoofd.



Lees ook... Met de tweede plek als inzet: Vanderbiest spreekt klare taal over 0 op 9 van STVV

Geen effectieve schorsing, wel waarschuwing

De uitspraak betekent dat Van Helden geen onmiddellijke schorsing hoeft uit te zitten. Het Comité koos voor de gulden middenweg: geen effectieve schorsing, maar wel een voorwaardelijke. De speler blijft inzetbaar, maar bij een volgende overtreding kan de uitgestelde sanctie alsnog van kracht worden.

KV Mechelen

Coach Wouter Vrancken kan dus rekenen op zijn centrale verdediger voor het duel tegen KV Mechelen. De beschikbaarheid van Van Helden biedt extra opties in de defensieve organisatie van het team.

De wedstrijd tegen KV Mechelen is van belang voor de positie in het klassement. Met Van Helden opnieuw inzetbaar beschikt STVV over een vaste waarde in de achterhoede. De uitspraak van het Comité kwam er een dag voor de wedstrijd en biedt duidelijkheid over de selectie.