Zulte Waregem wil in La Louvière doorgaan op elan, maar wil van één ding absoluut niet weten

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, clubwatcher Zulte Waregem
Foto: © photonews

Zulte Waregem begon moeizaam aan het seizoen, maar door de recente 9 op 9 staan ze helemaal tussen de mensen. En dus mag de promovendus stilaan dromen van meer dan gewoon meespelen in de competitie.

Zulte Waregem won dit seizoen al van RSC Anderlecht, OH Leuven, Charleroi en Royal Antwerp FC. Het pakte ook nog een puntje tegen KV Mechelen, goed voor een 13 op 27 na negen speeldagen.

Kan Zulte Waregem ook tegen La Louvière winnen?

Daarmee staat het team zevende dit seizoen en mag het dromen van de top-6, want de kloof is niet al te groot met STVV: één puntje. Bovendien wordt het spel van Essevee stilaan iets beter, nadat het in het begin van het seizoen nog vooral overleven leek.

"Het was tegen Antwerp onze beste match van het seizoen", vond ook coach Sven Vandenbroeck. En ook verschillende spelers waren blij met hoe ze speelden tegen The Great Old. Toch zegt dat nog niets over de volgende wedstrijd.

Onderschatting mag absoluut niet volgens Sven Vandenbroeck

Dan moet er gewonnen worden op bezoek bij La Louvière, die andere promovendus die het ook beter doet dan vooraf misschien verwacht werd. De coach beseft dat het vorig seizoen tegen La Louvière twee spannende wedstrijden waren.

Dat er in het nieuwe stadion van De Wolven kunstgras ligt, is een extra moeilijkheid. "We zullen ons hier grondig op moeten voorbereiden", aldus de T1 van Essevee - die van geen enkele vorm van onderschatting wil weten. "De match tegen La Louvière is belangrijker dan de 9 op 9 die we nu hebben."

Volg La Louvière - Zulte Waregem live op Voetbalkrant.com vanaf 18:15 (04/10).

