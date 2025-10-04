Haalbare doelen? Anderlecht-speler droomt luidop van de Premier League en het WK

Nathan Saliba heeft grote ambities bij Anderlecht. Maar de Canadese middenvelder weet dat hij nog moet groeien in de Pro League.

Nathan Saliba heeft zich stilaan ingewerkt bij Anderlecht. De ontdekking van Olivier Renard bij Impact Montreal begint een plek te veroveren in het elftal van Besnik Hasi.

Met een goal, een assist, maar ook een rode kaart, heeft de nieuwkomer al van alles meegemaakt: "Ik ben hier om te leren van mijn fouten. Ik ben een speler die in duels gaat en mijn beslissingen moeten preciezer zijn: ik moet de duels beter timen en op sommige momenten misschien mijn voet terugtrekken", legt hij uit aan RTBF.

De Canadees wil in minder dan een jaar op het WK staan: "Langzaam maar zeker komt dat WK dichterbij en het is zeker dat we er allemaal over praten tijdens de interlandbreaks. Dit seizoen bij Anderlecht is mijn prioriteit om zoveel mogelijk speeltijd te krijgen: de bondscoach volgt ons. Want met Promise David (Union) en Luc de Fougerolles (Dender), zijn we toch wel met drie spelers actief in de Pro League. Soms eten we samen, we zien elkaar ook bij wedstrijden."

Grenzen verleggen

Saliba heeft grote dromen, ook voor de toekomst bij zijn club: "Ik heb geen carrièreplan, maar het is zeker dat als ik naar Europa ben gekomen, het is om ooit in één van de vijf grote competities te spelen. En vooral in de Engelse Premier League. Maar dat is toch de droom van elke speler, nietwaar?"

Dat zal gepaard gaan met het wegstrepen van enkele jeugdzondes: "Mijn risicovolle spel heeft twee kanten: als het lukt, is het goed maar als het misgaat, verliezen we de bal. Het heeft ook te maken met positionering en hoe ik de ruimtes manage. Ons spelsysteem moedigt ook vrijheid aan in het aanvallend gebied: als je een Thorgan Hazard in je team hebt, ga je hem niet te veel tactisch beperken. Er zijn altijd zones waar de coach ons onze creativiteit laat uiten."