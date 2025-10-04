Johan Boskamp is wel héél streng voor Club Brugge

De Belgische teams gingen deze week collectief onderuit in Europa. 0 op 9 was het trieste bilan, al waren de tegenstanders van Club Brugge en Union SG alvast allerminst van de poes. Toch was Johan Boskamp kritisch voor blauw-zwart.

Neen, Johan Boskamp is niet boos omwille van de nederlaag van Club Brugge an sich. Alle wedstrijden in Europa winnen? Dat is volgens hem nu eenmaal niet realistisch.

Johan Boskamp is kritisch voor Club Brugge

Maar dat Nordin Jackers opnieuw in de fout ging, nadat er al maanden een 'keeperskwestie' is bij Club Brugge? Dat is voor Boskamp een heel andere zaak. En hij houdt zich dan ook niet in.



Voor Boskamp is het helemaal de eigen schuld van Club Brugge. "Iedereen loopt maar te zeiken op de keeper, maar die situatie hebben ze volledig zelf gecreëerd", klinkt het streng in Het Belang van Limburg.

Simon Mignolet een oldtimer uit de garage?

"De blessure van Mignolet is volgens mij ook het gevolg van dat idiote rotatiesysteem. Als je een keeper van 37 jaar slechts om de twee of drie weken een wedstrijd laat spelen, dan vraag je om blessures. Een lichaam dat niet speelt begint te roesten. Zeker op die leeftijd."

De Nederlandse gewezen Gouden Schoen maakte nog een vergelijking met een oldtimer die jarenlang in de garage blijft staan - daar zou je volgens hem ook niet ver mee raken als je hem eens van stal haalt.