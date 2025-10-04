Johan Boskamp is wel héél streng voor Club Brugge

De Belgische teams gingen deze week collectief onderuit in Europa. 0 op 9 was het trieste bilan, al waren de tegenstanders van Club Brugge en Union SG alvast allerminst van de poes. Toch was Johan Boskamp kritisch voor blauw-zwart.

Neen, Johan Boskamp is niet boos omwille van de nederlaag van Club Brugge an sich. Alle wedstrijden in Europa winnen? Dat is volgens hem nu eenmaal niet realistisch.

Maar dat Nordin Jackers opnieuw in de fout ging, nadat er al maanden een 'keeperskwestie' is bij Club Brugge? Dat is voor Boskamp een heel andere zaak. En hij houdt zich dan ook niet in.

Lees ook... 'Union staat al even ver als Club Brugge': belangrijke deadline voor Jan Breydel op komst

Voor Boskamp is het helemaal de eigen schuld van Club Brugge. "Iedereen loopt maar te zeiken op de keeper, maar die situatie hebben ze volledig zelf gecreëerd", klinkt het streng in Het Belang van Limburg.

Simon Mignolet een oldtimer uit de garage?

"De blessure van Mignolet is volgens mij ook het gevolg van dat idiote rotatiesysteem. Als je een keeper van 37 jaar slechts om de twee of drie weken een wedstrijd laat spelen, dan vraag je om blessures. Een lichaam dat niet speelt begint te roesten. Zeker op die leeftijd."

De Nederlandse gewezen Gouden Schoen maakte nog een vergelijking met een oldtimer die jarenlang in de garage blijft staan - daar zou je volgens hem ook niet ver mee raken als je hem eens van stal haalt.

Volg Club Brugge - Union SG live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (05/10).

'Union staat al even ver als Club Brugge': belangrijke deadline voor Jan Breydel op komst

13:30
"Ik herken mezelf er wel een beetje in": Vanhaezebrouck doet opvallende bekentenis

12:00
📷 Johan Boskamp houdt zich niet in over Jorne Spileers: "Nogal belachelijk" De derde helft

09:30
"Buitensporig" en "niet verbloemen": Keeperstrainers reageren op kritiek op Nordin Jackers

08:20
Kjell Scherpen of Nordin Jackers? Hein Vanhaezebrouck maakt zijn keuze

07:00
KRC Genk komt met duiding in situatie El Ouahdi en mist nog een sterkhouder komende weken

14:00
Union-speler onder druk tegen Club Brugge: "Ik voelde hem precies losgekoppeld"

23:00
Moussa Ndiaye doet het verhaal van de dood van zijn 13-jarige broertje Alpha

12:30
LIVE: Begint Antwerp tegen Cercle Brugge aan remonte?

12:00
"Beste elftal in jaren": de selectie U21 van de Rode Duivels barst (ook dankzij Garcia) van het talent

13:00
Namen op tafel: zijn die twee spelers wel genoeg voor Club Brugge?

07:20
Maziz komt met duidelijke boodschap voor fans van OH Leuven

11:00
Eén grote bedenking bij de selectie van Axel Witsel voor de Rode Duivels

11:30
'Naam van Jean Kindermans opnieuw op tafel bij Anderlecht, exit van Olivier Renard op komst?'

10:30
LIVE: KVM-trainer Vanderbiest overtuigde zijn sceptici, hoe loopt de hereniging met STVV-coach Vrancken?

09:45
🎥 'KAA Gent wil Nigeriaans talent binnenhalen tijdens wintermercato'

10:00
Assistent van Cercle Brugge geeft de echte reden voor het vertrek van Thibo Somers

09:00
Keert KAA Gent terug naar de tijd van Vanhaezebrouck? Kjeld Fort legt het uit

08:40
Een blij weerzien? Fred Vanderbiest zegt wat hij geleerd heeft van Wouter Vrancken

08:00
Voor Italië spelen? Nicolo Tresoldi zegt of het een optie is voor hem

21:40
'Deze transfer ligt toch nog altijd op tafel voor Hans Vanaken'

21:00
Zware straf van de Belgische voetbalbond voor RWDM

07:40
"Als je punten wil pakken op verplaatsing, dan mag dat niet gebeuren!"

23:41
Thierry Ambrose bleef bij KV Kortrijk, maar verklapt welke twee JPL-ploegen hem wilden

06:30
KAA Gent gebruikt ook tegen Charleroi zijn beste wapen en hijst zich naast Club Brugge op plek twee!

22:41
Wat als het weer fout loopt met de supporters in Clasico? Besnik Hasi zegt waar het op staat

22:30
STVV-coach Wouter Vrancken trekt weer naar KV Mechelen: "Dat was ongelooflijk"

22:15
Nicky Hayen belicht de situatie van Nordin Jackers: "Hij beseft het goed"

18:00
OFFICIEEL Dender haalt nog een extra aanwinst bij de ploeg

21:20
Zulte Waregem grijpt in: verrassende trainingskeuze richting La Louvière

21:15
Veel doelpunten in de Challenger Pro League: dit zijn de uitslagen van vanavond

21:55
Van San Siro naar La Neuville? Radja Nainggolan zal nog even moeten wachten

21:50
"Ik heb met echte wapens gewerkt": 10 jaar geleden was hij nog coach bij Standard

20:40
Uitspraak Disciplinair Comité: Mag Van Helden spelen tegen KV Mechelen?

20:20
Met de tweede plek als inzet: Vanderbiest spreekt klare taal over 0 op 9 van STVV

20:00
Staat Stef Wils op 90 minuten van ontslag bij Royal Antwerp FC?

19:40
