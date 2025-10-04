Moussa Ndiaye doet het verhaal van de dood van zijn 13-jarige broertje Alpha

Op 17 augustus verloor Anderlecht-verdediger Moussa Ndiaye zijn dertienjarige broer Alpha, die verdronk aan het strand van Hamo 6 in Dakar. In een interview blikt Ndiaye zakelijk terug op de omstandigheden en de steun die hij nadien ontving.

Volgens Senegalese media vond het incident plaats aan het strand van Hamo 6, in de wijk Guédiawaye. Alpha was die dag met vrienden op pad. “Ik heb direct nagevraagd hoe dit is kunnen gebeuren”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Hij geeft aan bewust niet alle details te willen kennen. “Dan kruipt dat te fel in je hoofd.” De familie was eerder verhuisd naar een andere wijk, maar Alpha bezocht in het weekend nog geregeld zijn vroegere kameraden. Na het voetballen besloten ze te gaan zwemmen. “Da’s iets wat jonge gasten daar vaker doen”, aldus Ndiaye.

Geen bewaking

Het strand was op dat moment nog vrijwel leeg en er was geen bewaking aanwezig. Alpha ging niet ver het water in, maar werd verrast door de stroming. “Mijn broer is meegepakt door het water”, zegt Ndiaye. De vrienden probeerden hem nog te helpen, maar waren zelf ook kinderen. “Na twee uur is zijn lichaam gevonden”, voegt hij eraan toe. Volgens Ndiaye zou het langer geduurd hebben als Alpha verder in zee was geraakt.

Ndiaye probeert zijn verdriet te verwerken via het voetbal. Hij speelde tegen Genk met Alpha’s naam onder zijn rugnummer. “Dat shirt is daarna ondertekend door al mijn ploegmaats en ik stuurde het naar mijn familie in Dakar om het in te kaderen”, vertelt hij. Alpha was trots op zijn broer. “Hij liep in Dakar rond met mijn Anderlecht-shirtjes.”

De club Anderlecht bood Ndiaye uitgebreide steun. “De manier waarop Anderlecht mij opving, geeft me de kracht om door te blijven gaan”, zegt hij. Binnen de spelersgroep kreeg hij veel persoonlijke berichten. “Ze speelden voor mij”, aldus Ndiaye. “De coach praatte dan weer persoonlijk met me en gaf me alle tijd om weer op mijn plooi te komen.”

Steun

Ook buiten de club kwamen steunbetuigingen binnen. “Ik kreeg zoveel steunbetuigingen op Instagram dat ik wellicht niet alles heb gelezen”, verklaart Ndiaye. Hij vermoedt dat er zelfs berichten van Senegalese internationals tussen zaten. “Misschien miste ik zelfs boodschappen van spelers van de Senegalese nationale ploeg”, zegt hij. Eén naam noemt hij expliciet. “Jongens als Cheikhou Kouyaté zijn topgasten.”

De band met ploegmaat Nilson Angulo blijkt bijzonder hecht. “In deze ploeg is Nilson Angulo één van mijn beste vrienden – we wonen dicht bij elkaar in Brussel”, aldus Ndiaye. De steun van teamgenoten, staf en supporters blijkt essentieel in zijn rouwproces. Moussa Ndiaye blijft professioneel actief bij Anderlecht, maar draagt het verlies van zijn broer zichtbaar met zich mee. “Ik voetbal nu met Alpha in mijn hart”, besluit hij.