🎥 Was het doelpunt van Standard geldig? "Hij lette niet op de bal"

🎥 Was het doelpunt van Standard geldig? "Hij lette niet op de bal"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Rond de 80e minuut dacht Standard gelijk te maken tegen Anderlecht met een kopbal van Karamoko. Maar er werd een overtreding op Coosemans gefloten.

Standard had kunnen gelijkmaken tegen RSC Anderlecht deze zondag als, in de 78e minuut, de kopbal van Ibrahima Karamoko was goedgekeurd door de heer Van Driessche. Maar al snel besloot de scheidsrechter het doelpunt van de Rouches te annuleren, vanwege een duw van Lawrence op Colin Coosemans.

Het contact is licht maar vrij duidelijk, en de doelman van Sporting twijfelt niet: "Hij is op geen enkel moment bezig met de bal te spelen", zei Coosemans bij DAZN na de match.

Lees ook... Standard kwaad na betwiste fase, Coosemans 100 procent zeker: "Voor mij is het duidelijk"

"We zien steeds vaker dat de doelman op deze manier gehinderd wordt. Normaal gesproken is dit een bal die ik altijd ga halen", gaat hij verder.

De annulering van dit doelpunt bleek cruciaal voor Anderlecht. "Bij 1-0 weet je dat het nooit voorbij is. We wisten dat het tot het einde spannend zou blijven", erkent de doelman van RSCA.

Standard-coach Vincent Euvrard dacht er wat anders over. "Het is 50-50. Ja, we zien op de beelden dat Henry Lawrence Coosemans een beetje hindert, maar is dat de reden dat hij niet naar de bal kan gaan? Ik weet het niet", besluit de coach van Standard.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Standard
Colin Coosemans

Meer nieuws

Standard kwaad na betwiste fase, Coosemans 100 procent zeker: "Voor mij is het duidelijk" Reactie

Standard kwaad na betwiste fase, Coosemans 100 procent zeker: "Voor mij is het duidelijk"

16:15
18
Standard-coach Vincent Euvrard razend op zijn speler: "Dan verlies ik mijn geduld. En ik heb veel geduld"

Standard-coach Vincent Euvrard razend op zijn speler: "Dan verlies ik mijn geduld. En ik heb veel geduld"

19:31
1
Anderlecht haalt nieuwe pion in huis: "Synoniem voor expertise en persoonlijkheid"

Anderlecht haalt nieuwe pion in huis: "Synoniem voor expertise en persoonlijkheid"

19:00
'Schlemiel' van Standard was ziedend: "Het is een grap! Dat ze eerst de regels lezen!" Reactie

'Schlemiel' van Standard was ziedend: "Het is een grap! Dat ze eerst de regels lezen!"

17:45
Twee tieners spelen de hoofdrollen bij Anderlecht: is Vazquez zijn basisplaats kwijt? Reactie

Twee tieners spelen de hoofdrollen bij Anderlecht: is Vazquez zijn basisplaats kwijt?

17:15
Olivier Deschacht spreekt over Vazquez én afgekeurd doelpunt Standard en laat er geen twijfel over bestaan

Olivier Deschacht spreekt over Vazquez én afgekeurd doelpunt Standard en laat er geen twijfel over bestaan

17:30
Standard-coach Euvrard begrijpt fase met Angulo niet, Hasi heeft andere mening Reactie

Standard-coach Euvrard begrijpt fase met Angulo niet, Hasi heeft andere mening

16:48
5
Vreemde ingreep Hasi rendeert: invaller Cvetkovic beslist Clasico tegen Standard één minuut na zijn invalbeurt

Vreemde ingreep Hasi rendeert: invaller Cvetkovic beslist Clasico tegen Standard één minuut na zijn invalbeurt

15:29
Doelman Scherpen eerst de held, daarna de pineut: Club Brugge legt Union over de knie en nadert tot op drie punten

Doelman Scherpen eerst de held, daarna de pineut: Club Brugge legt Union over de knie en nadert tot op drie punten

20:27
🎥 Had Nilson Angulo hier een rode kaart moeten krijgen in Anderlecht - Standard?

🎥 Had Nilson Angulo hier een rode kaart moeten krijgen in Anderlecht - Standard?

14:30
38
📷 🎥 Anderlecht - Standard loopt meteen vertraging op: Bengaals vuur, uitsupporters en Roger Lukaku

📷 🎥 Anderlecht - Standard loopt meteen vertraging op: Bengaals vuur, uitsupporters en Roger Lukaku

14:00
Ferri zet Westerlo op voorsprong tegen zwak Oud-Heverlee Leuven Live

Ferri zet Westerlo op voorsprong tegen zwak Oud-Heverlee Leuven

18:45
Barcelona lijdt onverwacht zware nederlaag in La Liga: Real Madrid profiteert optimaal

Barcelona lijdt onverwacht zware nederlaag in La Liga: Real Madrid profiteert optimaal

20:00
Zwak Racing Genk dankt Van Crombrugge na nipte zege tegen Dender: "Dat is nu even bijzaak"

Zwak Racing Genk dankt Van Crombrugge na nipte zege tegen Dender: "Dat is nu even bijzaak"

18:30
Dender blijft teleurgesteld achter na nieuwe nederlaag: "Twee lichte rode kaarten"

Dender blijft teleurgesteld achter na nieuwe nederlaag: "Twee lichte rode kaarten"

18:20
2
Ontgoochelend KRC Genk komt met de schrik vrij tegen negenkoppig Dender

Ontgoochelend KRC Genk komt met de schrik vrij tegen negenkoppig Dender

17:55
Beveren gaat door op elan en klopt nu ook Kortrijk in topper, Club Luik hakt Genk in de pan

Beveren gaat door op elan en klopt nu ook Kortrijk in topper, Club Luik hakt Genk in de pan

18:00
1
Strijd om Tresoldi barst nu al helemaal los: twee kapers op de kust

Strijd om Tresoldi barst nu al helemaal los: twee kapers op de kust

17:00
📷 Zulte Waregem geeft het goede voorbeeld: La Louvière is onder de indruk en dankt Essevee

📷 Zulte Waregem geeft het goede voorbeeld: La Louvière is onder de indruk en dankt Essevee

16:30
Steeg het naar de hoofden? Trainer Fred Vanderbiest vindt dat KV Mechelen in altijd gevaarlijke val is getrapt Reactie

Steeg het naar de hoofden? Trainer Fred Vanderbiest vindt dat KV Mechelen in altijd gevaarlijke val is getrapt

15:15
Vervanging Rode Duivel zorgt voor polemiek: "Extra reden voor ontslag"

Vervanging Rode Duivel zorgt voor polemiek: "Extra reden voor ontslag"

16:00
17-jarige Belg maakt debuut bij PSV: FC Barcelona en Manchester City op de loer

17-jarige Belg maakt debuut bij PSV: FC Barcelona en Manchester City op de loer

15:30
Snelle aanpassing: vanuit Pro League naar Eredivisie ... en meteen speler van de maand

Snelle aanpassing: vanuit Pro League naar Eredivisie ... en meteen speler van de maand

15:00
Vanhaezebrouck voorspelt jackpot voor Club Brugge: "Hij is de volgende die voor bom geld verkocht wordt"

Vanhaezebrouck voorspelt jackpot voor Club Brugge: "Hij is de volgende die voor bom geld verkocht wordt"

13:30
Sociale media ontploft al voor Anderlecht - Standard: "Hasi weet niet waar hij mee bezig is"

Sociale media ontploft al voor Anderlecht - Standard: "Hasi weet niet waar hij mee bezig is"

13:00
LIVE: Standard wacht al acht jaar, Anderlecht moet eigen supporters weer voor zich winnen

LIVE: Standard wacht al acht jaar, Anderlecht moet eigen supporters weer voor zich winnen

10:18
Jonathan Legear haalt uit naar Anderlecht, maar... "Renard verdient krediet"

Jonathan Legear haalt uit naar Anderlecht, maar... "Renard verdient krediet"

09:30
1
Besnik Hasi onder druk vandaag: misstap is uit den boze

Besnik Hasi onder druk vandaag: misstap is uit den boze

09:00
3
Ex-Standardman prikt naar Anderlecht voor Clasico: "In Brussel voelt het anders dan op Sclessin"

Ex-Standardman prikt naar Anderlecht voor Clasico: "In Brussel voelt het anders dan op Sclessin"

08:19
Een terugkeer bij paars-wit? De waarschijnlijke opstellingen voor de Clasico tussen Anderlecht en Standard

Een terugkeer bij paars-wit? De waarschijnlijke opstellingen voor de Clasico tussen Anderlecht en Standard

06:30
Thorgan Hazard gaf een duidelijke boodschap aan bondscoach Rudi Garcia

Thorgan Hazard gaf een duidelijke boodschap aan bondscoach Rudi Garcia

12:00
2
Mooi! Union-concullega steekt Nordin Jackers een hart onder de riem voor onderlinge confrontatie

Mooi! Union-concullega steekt Nordin Jackers een hart onder de riem voor onderlinge confrontatie

12:30
Vincent Kompany doet beter dan Guardiola: zelfs Manuel Neuer buigt het hoofd voor zoveel klasse

Vincent Kompany doet beter dan Guardiola: zelfs Manuel Neuer buigt het hoofd voor zoveel klasse

11:00
13
LIVE: Westerlo en OH Leuven in rechtstreeks duel op zoek naar punten en vertrouwen

LIVE: Westerlo en OH Leuven in rechtstreeks duel op zoek naar punten en vertrouwen

11:08
Scorende invaller bezorgt Wouter Vrancken keuzestress: "Natuurlijk wil ik graag starten"

Scorende invaller bezorgt Wouter Vrancken keuzestress: "Natuurlijk wil ik graag starten"

11:20
Ook in Ajax al crisis: trainer John Heitinga onder vuur en al dichtbij ontslag

Ook in Ajax al crisis: trainer John Heitinga onder vuur en al dichtbij ontslag

11:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
KAA Gent KAA Gent 2-1 Charleroi Charleroi
KV Mechelen KV Mechelen 1-3 STVV STVV
La Louvière La Louvière 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 1-0 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 1-0 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 2-0 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Club Brugge - Union SG: 1-0 RememberLierse RememberLierse over 🎥 Had Nilson Angulo hier een rode kaart moeten krijgen in Anderlecht - Standard? Walter Baseggio Walter Baseggio over Anderlecht - Standard: 1-0 Nelvafrel Nelvafrel over Standard kwaad na betwiste fase, Coosemans 100 procent zeker: "Voor mij is het duidelijk" UI 96 TOXIC GROUP UI 96 TOXIC GROUP over Standard-coach Vincent Euvrard razend op zijn speler: "Dan verlies ik mijn geduld. En ik heb veel geduld" stefje stefje over Beveren gaat door op elan en klopt nu ook Kortrijk in topper, Club Luik hakt Genk in de pan We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Dender blijft teleurgesteld achter na nieuwe nederlaag: "Twee lichte rode kaarten" cartman_96 cartman_96 over Stef Wils zichtbaar geërgerd na kinderlijk tegendoelpunt: "Geen excuses voor" JaKu JaKu over Winnen of verliezen: deze man staat er altijd bij KV Mechelen en hij verklapt zijn specialiteit deeB Srivaddhanaprabha deeB Srivaddhanaprabha over Standard-coach Euvrard begrijpt fase met Angulo niet, Hasi heeft andere mening Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved