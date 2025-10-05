🎥 Was het doelpunt van Standard geldig? "Hij lette niet op de bal"

Rond de 80e minuut dacht Standard gelijk te maken tegen Anderlecht met een kopbal van Karamoko. Maar er werd een overtreding op Coosemans gefloten.

Standard had kunnen gelijkmaken tegen RSC Anderlecht deze zondag als, in de 78e minuut, de kopbal van Ibrahima Karamoko was goedgekeurd door de heer Van Driessche. Maar al snel besloot de scheidsrechter het doelpunt van de Rouches te annuleren, vanwege een duw van Lawrence op Colin Coosemans.

Het contact is licht maar vrij duidelijk, en de doelman van Sporting twijfelt niet: "Hij is op geen enkel moment bezig met de bal te spelen", zei Coosemans bij DAZN na de match.



Lees ook... Standard kwaad na betwiste fase, Coosemans 100 procent zeker: "Voor mij is het duidelijk"

🚫 | De gelijkmaker van Standard de Liège wordt afgekeurd na een fout op Colin Coosemans. ⚠️🧤 #ANDSTA pic.twitter.com/RdCAdhwldS — DAZN België (@DAZN_BENL) 5 oktober 2025

"We zien steeds vaker dat de doelman op deze manier gehinderd wordt. Normaal gesproken is dit een bal die ik altijd ga halen", gaat hij verder.

De annulering van dit doelpunt bleek cruciaal voor Anderlecht. "Bij 1-0 weet je dat het nooit voorbij is. We wisten dat het tot het einde spannend zou blijven", erkent de doelman van RSCA.

Standard-coach Vincent Euvrard dacht er wat anders over. "Het is 50-50. Ja, we zien op de beelden dat Henry Lawrence Coosemans een beetje hindert, maar is dat de reden dat hij niet naar de bal kan gaan? Ik weet het niet", besluit de coach van Standard.