Club Brugge wint lelijke topper tegen Union SG: dit heeft kapitein Hans Vanaken te zeggen

Club Brugge heeft de kloof met Union SG kunnen dichten tot slechts drie punten. De Bruggelingen wonnen met 1-0 van de Brusselaars.

Union SG en Club Brugge speelden zondagavond dé topper van de tiende speeldag. Een strijd tussen de nummers één en twee van het klassement beloofde veel.

Maar toch stelde de wedstrijd wat teleur, de neutrale supporters werden niet verwend. "Het was een heel gesloten wedstrijd, zeker voor de rust", zegt Club Brugge-kapitein Hans Vanaken bij DAZN.



Club Brugge maakte pas laat het verschil

"In de tweede helft konden we iets meer druk zetten op hun strafschopgebied", ging hij verder. Blauw-zwart kon pas in de 77e minuut het verschil maken met een doelpunt van Carlos Forbs.

"Dan moesten we gewoon hopen dat de bal een keer goed zou vallen. We zijn gewoon blij dat we die laatste wedstrijd voor de interlandbreak konden winnen."

Frustrerend vond Vanaken de wedstrijd niet. "Ik voelde dat we vandaag op de een of andere manier toch sterker waren. Ik dacht echt wel dat we zouden winnen, met dat gevoel zat ik ook in de wedstrijd. Zo raak je ook minder snel gefrustreerd. Bij ons doelpunt viel er een druk weg. We hebben het goed uitgespeeld."