Dender blijft teleurgesteld achter na nieuwe nederlaag: "Twee lichte rode kaarten"

Ondanks de nederlaag op het veld van Racing Genk gaat Dender de interlandperiode in met een positief gevoel. De prestatie die het team van Hayk Milkon op de mat bracht was veelbelovend.

Dender blijft zoeken naar een eerste zege van het seizoen. Ook tegen Racing Genk slaagden ze er niet in om de zege te pakken. Toch stond aanvoerder Kobe Cools na de partij met opgeheven hoofd voor de microfoon van DAZN.

"Ik denk dat we vandaag hebben laten zien wat voor een team dat we zijn. Ik heb het voor de wedstrijd ook tegen de jongens gezegd. Deze intensiteit is wat we elke week moeten proberen te brengen."



Ondanks de positieve prestatie opnieuw geen zege voor Dender, dat zo achterblijft met een erg magere drie op dertig. Dender eindigde de partij ook met negen spelers, na rode kaarten voor Viltard en Toshevski.

Cools vond die rode kaarten best streng: "Voor mij zijn het twee lichte rode kaarten. Die van Viltard vind ik eerder opgezocht contact. Toshevski wil in het slot gewoon snel voortspelen. Smets speelt het spelletje dan, maar oké dat is voetbal."

Een nieuwe dreun dus voor Dender, dat moet herbronnen tijdens de interlandperiode. "Zuur is het enige woord dat we hiervoor kunnen gebruiken", aldus Cools. Na de interlandpauze treft Dender KV Mechelen in eigen huis.