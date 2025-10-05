Genk-coach Fink bedankt één speler in het bijzonder na zege tegen Dender

Racing Genk boekte zondag een zeer deugddoende zege tegen Dender. Coach Thorsten Fink bedankte één speler in het bijzonder.

Racing Genk kwam zondag met de schrik vrij tegen FCV Dender. De Limburgers kwamen snel achter, maar konden in de tweede helft het verschil maken tegen een tienkoppig Dender, dat uiteindelijk zelfs met negen eindigde.

"Een goed Dender heeft het ons verschrikkelijk moeilijk gemaakt", gaf coach Thorsten Fink toe volgens Het Belang van Limburg. "Eerlijk gezegd: ik had het ook niet anders verwacht."



Genk komt met de schrik vrij, met veel dank aan Van Crombrugge

"Ik had mijn spelers voorspeld dat dit wel eens de moeilijkste wedstrijd tot nu toe kon worden. Thuis tegen de rode lantaarn heb je alleen maar alles te verliezen, zeker als je in een moeilijke periode zit", gaat hij verder.

Het spelniveau was wederom niet goed, het leek zelfs moeilijker dan tegen Ferencvaros. Fink weet dat zijn spelers door alle kritiek nu op zoek zijn naar vertrouwen. "Daarvoor bestaat maar één medicijn en dat is winnen. Daarom ben ik zo blij met deze belangrijke zege."

"We zijn blijven vechten, scoorden uit een spelhervatting en met een heerlijke knal", besluit Fink, die toch vooral blij mag zijn met een geweldige Hendrik Van Crombrugge. "We moeten vooral onze keeper bedanken, hij was de beste man op het veld. Op de voet gevolgd door hun doelman, die na rust ook heel wat ballen uit zijn doel ranselde."