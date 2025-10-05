Zwak Racing Genk dankt Van Crombrugge na nipte zege tegen Dender: "Dat is nu even bijzaak"

Racing Genk liet zondag geen goed voetbal zien tegen FCV Dender, maar won wel met het kleinste verschil. Hendrik Van Crombrugge was de beste speler op het veld bij Genk.

Dender kwam met veel lef spelen op het veld van Racing Genk en dat pakte snel goed uit: na tien minuten hadden de bezoekers hun voorsprong beet. Na twee rode kaarten in het nadeel van Dender en een geweldige prestatie van Hendrik Van Crombrugge konden de Limburgers uiteindelijk nog met 2-1 winnen.

"Het was zeker nodig om de ploeg vandaag in de wedstrijd te houden", vertelde de Genk-doelman na afloop bij DAZN. "We wisten dat het moeilijk ging worden en we kwamen al snel op achterstand na dat mooie doelpunt van Nsimba. Dan was het lastig met de situatie waarin we zaten."



Lees ook... Dender blijft teleurgesteld achter na nieuwe nederlaag: "Twee lichte rode kaarten"

Het spelniveau is even bijzaak in Genk

"We moesten allemaal een tandje bijsteken en dan ben ik blij dat ik mijn bijdrage kon leveren", gaat Van Crombrugge verder. Hij geeft aan dat deze overwinning heel goed is voor het mentaal van de groep.

"Wij moeten gewoon drie punten pakken. De kwaliteit van het spel is even bijzaak, daar moeten we ook niet flauw over doen. Op STVV was het ook niet goed en toch pakten we de drie punten. Momenteel moeten we het dan maar op karakter doen."

En wat er dan beter kan? "Heel veel", is Van Crombrugge duidelijk. "We moeten gewoon beter zijn in de combinatie, wat sneler beginnen spelen. Het is allemaal een beetje langzaam en te berekend voor de tegenstander. Ze weten hoe we spelen, dus we zullen creatiever voor de dag moeten komen."