De Vlieger na pandoering: "De score had nog hoger kunnen oplopen"

Jong Gent maakte afgelopen weekend brandhout van hun leeftijdsgenoten bij Club NXT. Ze wonnen met duidelijke 0-4 cijfers. Volgens middenvelder Tibe De Vlieger had die score zelfs nog hoger kunnen oplopen.

Jong Gent heeft de overstap naar het profvoetbal voorlopig uitstekend verteerd. Van alle beloftenploegen heeft het al het meeste punten gepakt. Voorlopig staat Jong Gent op plaats 9 met 11 punten.

Afgelopen weekend moesten ze tegen Club NXT voetballen. De voorbije jaren was dat steeds de beste beloftenploeg. Maar dit seizoen bengelt Club NXT op de voorlaatste plaats en wist het nog niet te winnen.

Jong Gent kende uiteindelijk ook geen problemen met Club NXT. Het werd 0-4. "Een duel tegen Club Brugge is altijd bijzonder. Na de mindere partij tegen RWDM waren we gebrand want we wilden toch iets rechtzetten en daarom gingen we ook heel gretig van start", aldus middenvelder Tibe De Vlieger bij Het Nieuwsblad.

Nog voor het rustsignaal stond het al 0-3, onder meer na een strafschopdoelpunt van De Vlieger. "De score had zelfs nog hoger kunnen oplopen. Ons plan klopte helemaal", ging hij verder in zijn interview na de wedstrijd.

Na de interlandperiode wacht Jong Gent een stevige opdracht. Het ontvangt KV Kortrijk, dat zich zal willen herpakken na de nederlaag in eigen huis tegen SK Beveren. Die partij wordt afgewerkt op zaterdag 18 oktober.