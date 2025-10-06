Wie wordt de nieuwe voorzitter van Anderlecht? 'Coucke en Verschueren hakken samen deze knoop door'

Michael Verschueren wordt (zo goed als zeker) niet de nieuwe voorzitter van RSC Anderlecht. Tot die beslissing zijn Marc Coucke en Verschueren zelf gekomen.

De naam van Michael Verschueren dook sinds het vertrek van Wouter Vandenhaute steeds meer op als dé topkandidaat als voorzitter van RSC Anderlecht.

Vooral het feit dat Verschueren een echte Anderlecht-man is én omwille van de familieband met wijlen Michel Verschueren (vader van Michael, nvdr.) leek Verschueren de geknipte man voor de rol.

Géén nieuwe rol op de voorgrond

Het Laatste Nieuws weet dat de kans ondertussen (zo goed als) onbestaande is dat Verschueren opnieuw op de voorgrond zal treden. Die beslissing er eentje van Coucke én Verschueren zelf.

Verschueren was enkele jaren geleden actief als sportief directeur van Anderlecht. Dat hoofdstuk was niet meteen het meest succesvolle uit de carrière van Verschueren. Als voorzitter zou hij zich dus geen enkele misstap kunnen veroorloven.

Géén vragende partij om ECA te verlaten

Daarnaast is Verschueren ook geen vragende partij om zijn invloedrijke rol bij de European Club Association op te geven. En dus moet Coucke op zoek naar een andere oplossing. Hij heeft volgens zijn eigen schema nog twee weken...