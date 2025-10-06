Wie wordt de nieuwe voorzitter van Anderlecht? 'Coucke en Verschueren hakken samen deze knoop door'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 3 reacties
Wie wordt de nieuwe voorzitter van Anderlecht? 'Coucke en Verschueren hakken samen deze knoop door'
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4297

Michael Verschueren wordt (zo goed als zeker) niet de nieuwe voorzitter van RSC Anderlecht. Tot die beslissing zijn Marc Coucke en Verschueren zelf gekomen.

De naam van Michael Verschueren dook sinds het vertrek van Wouter Vandenhaute steeds meer op als dé topkandidaat als voorzitter van RSC Anderlecht.

Vooral het feit dat Verschueren een echte Anderlecht-man is én omwille van de familieband met wijlen Michel Verschueren (vader van Michael, nvdr.) leek Verschueren de geknipte man voor de rol.

Géén nieuwe rol op de voorgrond

Het Laatste Nieuws weet dat de kans ondertussen (zo goed als) onbestaande is dat Verschueren opnieuw op de voorgrond zal treden. Die beslissing er eentje van Coucke én Verschueren zelf.

Verschueren was enkele jaren geleden actief als sportief directeur van Anderlecht. Dat hoofdstuk was niet meteen het meest succesvolle uit de carrière van Verschueren. Als voorzitter zou hij zich dus geen enkele misstap kunnen veroorloven.

Géén vragende partij om ECA te verlaten

Daarnaast is Verschueren ook geen vragende partij om zijn invloedrijke rol bij de European Club Association op te geven. En dus moet Coucke op zoek naar een andere oplossing. Hij heeft volgens zijn eigen schema nog twee weken...

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht

Meer nieuws

Maxim De Cuyper zegt welke speler van Club Brugge naar de Premier League moét komen

Maxim De Cuyper zegt welke speler van Club Brugge naar de Premier League moét komen

22:00
Anderlecht een maand zonder Nathan De Cat? Dit zijn de drie mogelijke oplossingen voor Besnik Hasi Analyse

Anderlecht een maand zonder Nathan De Cat? Dit zijn de drie mogelijke oplossingen voor Besnik Hasi

20:40
Eerst euforie, nu domper: 'Lammens géén vaste nummer één en... Manchester United wil deze topdoelman halen'

Eerst euforie, nu domper: 'Lammens géén vaste nummer één en... Manchester United wil deze topdoelman halen'

21:40
La Liga-baas schopt wild in het rond en maakt Manchester City en PSG met de grond gelijk

La Liga-baas schopt wild in het rond en maakt Manchester City en PSG met de grond gelijk

21:20
2
Wat na groen licht? 'Nieuw stadion van Club Brugge is prefab-arena die op zes maanden kan gemaakt worden'

Wat na groen licht? 'Nieuw stadion van Club Brugge is prefab-arena die op zes maanden kan gemaakt worden'

21:00
1
Union-doelman Scherpen gaat de mist in, maar wijst ook ploegmaats met de vinger Reactie

Union-doelman Scherpen gaat de mist in, maar wijst ook ploegmaats met de vinger

20:15
Voormalige sterkhouder van Club Brugge blaast na transfer: "Dat is hier gewoon absurd!"

Voormalige sterkhouder van Club Brugge blaast na transfer: "Dat is hier gewoon absurd!"

20:00
'Ook voor deze topclub komt Mark van Bommel niét uit zijn zetel'

'Ook voor deze topclub komt Mark van Bommel niét uit zijn zetel'

20:20
3
Drie bekende voetbalgezichten dit seizoen in 'De Slimste Mens ter Wereld'

Drie bekende voetbalgezichten dit seizoen in 'De Slimste Mens ter Wereld'

19:00
Rood of geen rood voor Angulo? Scheidsrechtersbaas Lardot velt héél duidelijk oordeel

Rood of geen rood voor Angulo? Scheidsrechtersbaas Lardot velt héél duidelijk oordeel

16:52
22
"Onmogelijk om hem over het hoofd te zien"- Ons Team van de Week met spelers van maar liefst 8 ploegen Analyse

"Onmogelijk om hem over het hoofd te zien"- Ons Team van de Week met spelers van maar liefst 8 ploegen

18:40
1
Analist kan niet genoeg superlatieven verzinnen voor Nathan De Cat: "Zal niet lang op zich laten wachten"

Analist kan niet genoeg superlatieven verzinnen voor Nathan De Cat: "Zal niet lang op zich laten wachten"

16:40
2
OFFICIEEL: Cannavaro gaat héél exotische uitdaging aan en... mag meteen naar het WK

OFFICIEEL: Cannavaro gaat héél exotische uitdaging aan en... mag meteen naar het WK

19:20
Zelfs de Bayern-bazen dansen op tafel: Vincent Kompany wordt intern op handen gedragen bij Bayern München

Zelfs de Bayern-bazen dansen op tafel: Vincent Kompany wordt intern op handen gedragen bij Bayern München

17:30
"Dit kon niet blijven duren bij KV Mechelen, maar tweede helft van oktober wordt cruciaal voor ambities" Opinie

"Dit kon niet blijven duren bij KV Mechelen, maar tweede helft van oktober wordt cruciaal voor ambities"

17:15
2
Axel Witsel bundelt krachten met Chadli en Ciman: Rode Duivel heeft een nieuw project

Axel Witsel bundelt krachten met Chadli en Ciman: Rode Duivel heeft een nieuw project

18:20
Als zelfs Italiaans icoon Alessandro Del Piero zich gaat moeien in het Kevin De Bruyne-debat...

Als zelfs Italiaans icoon Alessandro Del Piero zich gaat moeien in het Kevin De Bruyne-debat...

18:00
Het rommelt in Wales: grote tegenslag bij Duivelse tegenstander, ex-JPL-speler opgeroepen

Het rommelt in Wales: grote tegenslag bij Duivelse tegenstander, ex-JPL-speler opgeroepen

16:20
Zoveel verdienen onze Rode Duivels bij hun clubs: Courtois héél duidelijk op plaats nummer 1

Zoveel verdienen onze Rode Duivels bij hun clubs: Courtois héél duidelijk op plaats nummer 1

15:30
5
Van der Bruggen en Cercle Brugge blijven zoeken naar nieuwe zege: "Hebben nog nooit een punt gestolen"

Van der Bruggen en Cercle Brugge blijven zoeken naar nieuwe zege: "Hebben nog nooit een punt gestolen"

15:15
RWDM Brussels krijgt wel héél slecht nieuws: ex-Standard-speler maanden out

RWDM Brussels krijgt wel héél slecht nieuws: ex-Standard-speler maanden out

16:00
Voormalig toptalent van Anderlecht (29) begeleidt nu zelf jonge voetballers: "Ik weet hoe het is"

Voormalig toptalent van Anderlecht (29) begeleidt nu zelf jonge voetballers: "Ik weet hoe het is"

13:30
Hasi deelt steekje uit naar... Hatenboer: "Ze kunnen een voorbeeld aan hem nemen"

Hasi deelt steekje uit naar... Hatenboer: "Ze kunnen een voorbeeld aan hem nemen"

12:40
3
Dender kreeg twee - lichte? - rode kaarten tegen Genk: "Ik begrijp hem volledig"

Dender kreeg twee - lichte? - rode kaarten tegen Genk: "Ik begrijp hem volledig"

14:30
6
Complete crisis bij 1B-club: tweede hoofdtrainer in een maand tijd die ontslagen wordt

Complete crisis bij 1B-club: tweede hoofdtrainer in een maand tijd die ontslagen wordt

14:58
2
"Dat kan niet gebeuren": Standard-coach Vincent Euvrard is boos, en dat is te begrijpen Analyse

"Dat kan niet gebeuren": Standard-coach Vincent Euvrard is boos, en dat is te begrijpen

11:40
Nicky Hayen is zeker: "Binnenkort praat heel Europa over hem"

Nicky Hayen is zeker: "Binnenkort praat heel Europa over hem"

14:00
4
Nog werk aan bij Club Brugge-speler, maar ook pijnlijke conclusie over topper: "Hij is een schim van zichzelf"

Nog werk aan bij Club Brugge-speler, maar ook pijnlijke conclusie over topper: "Hij is een schim van zichzelf"

13:00
3
Stijn Stijnen vol lof over zijn team: "Dat was er eentje om in te kaderen"

Stijn Stijnen vol lof over zijn team: "Dat was er eentje om in te kaderen"

12:50
KRC Genk stelt opnieuw niet gerust: "Het is stilaan toch onbegrijpelijk"

KRC Genk stelt opnieuw niet gerust: "Het is stilaan toch onbegrijpelijk"

12:00
De Vlieger na pandoering: "De score had nog hoger kunnen oplopen"

De Vlieger na pandoering: "De score had nog hoger kunnen oplopen"

12:10
Westerlo-aanvaller na eerste doelpunt in meer dan een jaar: "Voelde dat ik moest wachten"

Westerlo-aanvaller na eerste doelpunt in meer dan een jaar: "Voelde dat ik moest wachten"

11:45
Een blessure die alles verandert voor Union: "We missen hem enorm"

Een blessure die alles verandert voor Union: "We missen hem enorm"

11:20
3
Krijgt Nicolas Raskin voormalige JPL-coach aan het roer bij Rangers?

Krijgt Nicolas Raskin voormalige JPL-coach aan het roer bij Rangers?

12:20
't Is gebeurd! Radja Nainggolan gaat opvallende, nieuwe uitdaging aan

't Is gebeurd! Radja Nainggolan gaat opvallende, nieuwe uitdaging aan

11:30
3
Snelheidsduivel Forbs bloeit open bij Club Brugge, Mechele benoemt onverwacht verbeterpunt Reactie

Snelheidsduivel Forbs bloeit open bij Club Brugge, Mechele benoemt onverwacht verbeterpunt

10:15
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
KAA Gent KAA Gent 2-1 Charleroi Charleroi
KV Mechelen KV Mechelen 1-3 STVV STVV
La Louvière La Louvière 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 1-0 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 1-0 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 2-0 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

RememberLierse RememberLierse over 'Ook voor deze topclub komt Mark van Bommel niét uit zijn zetel' RememberLierse RememberLierse over Wie wordt de nieuwe voorzitter van Anderlecht? 'Coucke en Verschueren hakken samen deze knoop door' FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over La Liga-baas schopt wild in het rond en maakt Manchester City en PSG met de grond gelijk FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Wat na groen licht? 'Nieuw stadion van Club Brugge is prefab-arena die op zes maanden kan gemaakt worden' aangespoelde aangespoelde over "Dit kon niet blijven duren bij KV Mechelen, maar tweede helft van oktober wordt cruciaal voor ambities" Andreas2962 Andreas2962 over "Hoe is het mogelijk?": Marc Degryse stelt zich vragen bij Belgische topclub RememberLierse RememberLierse over Club Brugge - Union SG: 1- 1872 1872 over Analist kan niet genoeg superlatieven verzinnen voor Nathan De Cat: "Zal niet lang op zich laten wachten" stefje stefje over Een record of een nieuwe leider? Spanning stijgt voor Challenger Pro League-kraker Vital Verheyen Vital Verheyen over Rood of geen rood voor Angulo? Scheidsrechtersbaas Lardot velt héél duidelijk oordeel Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved