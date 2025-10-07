Dit is wat er mist bij Standard: "We spelen beter, maar halen minder punten"

Standard voetbalt beter dan aan het begin van het seizoen, maar pakt toch niet meer punten. De Rouches zullen efficiënter moeten worden in beide zestienmeters als ze willen voorkomen dat de top 6 eind oktober al definitief uit zicht verdwijnt.

4 op 15, dat is de magere balans van Vincent Euvrard sinds zijn komst bij Standard, iets meer dan een maand geleden. Nochtans lijken de Rouches elke week beter te spelen dan bij de seizoensstart, maar voldoende resultaten blijven uit.

"Zelfs zonder bal hadden we defensief best wat controle. We kregen momenten om te scoren, en dat hadden we moeten doen", betreurde Ibe Hautekiet aan onze micro in de mixed zone van het Lotto Park.

Een gebrek aan scherpte in de laatste zone

Wat mist dit Standard om echt druk te kunnen zetten op de tegenstander? Want hoewel de ploeg beter voetbalt, is één schot op doel in 90 minuten veel te weinig om een wedstrijd te winnen — laat staan een Clasico op verplaatsing.

"Aan het begin van het seizoen pakten we punten met minder kwaliteit in ons spel. Nu spelen we beter georganiseerd, maar halen we minder punten. We moeten nog 1 of 2 procent extra vinden om het verschil te maken."

"Er ontbreekt efficiëntie in beide zestienmeters, ja. Want ook in deze match kwamen we acht, negen, tien keer rond hun zestien, zonder echte kans te creëren. We kunnen niet doorduwen zoals andere ploegen dat doen."

Standard zal dus zowel defensief als offensief scherper moeten worden om het einde van oktober te overleven, een zware maand met matchen tegen Antwerp en Gent op het programma, gevolgd door een gevaarlijke bekerwedstrijd tegen Beveren en de derby tegen Charleroi. Bij nieuwe slechte resultaten dreigt een top 6-ticket verder uit beeld te raken.