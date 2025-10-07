Het is zover: Eden Hazard zal terugkeren naar Stamford Bridge

Eden Hazard zal voor altijd een legende van Chelsea blijven. Deze week zal hij trouwens terugkeren naar Stamford Bridge.

Voor de Engelse clubs is elke internationale break een goede gelegenheid om hun stadion te gebruiken voor liefdadigheidswedstrijden en oude glorieën weer op het veld te zien. Deze week zal Chelsea dat doen.

Zaterdag zal een elftal van oude Chelsea-spelers het opnemen tegen de Liverpool Legends. Dat is een team met ook enkele iconische oude gezichten van de Reds.

En een zekere Eden Hazard zal aanwezig zijn aan de kant van Chelsea. De Belg zal dus terugkeren naar Stamford Bridge. Dit is echter niet de eerste keer sinds zijn transfer naar Real Madrid in 2019.

Het weerzien met Di Matteo, zijn eerste coach bij Chelsea

Afgelopen juni had Eden al gescoord voor zijn oude supporters met het World-team in een benefietmatch tegen oude Engelse internationals. Hem opnieuw het Chelsea-shirt zien dragen zal speciaal zijn voor de supporters.

De voormalige Rode Duivel zal niet alleen zijn: gecoacht door Roberto Di Matteo, bestaat het team uit enkele bekende namen zoals John Terry, Joe Cole, Marcel Desailly, Petr Cech, Diego Costa en Claude Makelele.