'Toekomst van Nathan De Cat bij Anderlecht onder druk'

De toekomst van Nathan De Cat bij RSC Anderlecht staat onder druk. Volgens La Dernière Heure groeit de interesse vanuit het buitenland en lijkt een langdurig verblijf bij de Brusselse club onwaarschijnlijk. De speler nadert bovendien het einde van zijn contract.

La Dernière Heure meldt dat afgelopen zondag een scout van een buitenlandse club aanwezig was om De Cat aan het werk te zien. De identiteit van de betrokken club is niet bekendgemaakt. De aanwezigheid van externe waarnemers wijst op concrete belangstelling voor de jonge speler, die zich dit seizoen in de kijker heeft gespeeld.

De marktwaarde van De Cat wordt momenteel geschat op zeven miljoen euro volgens Transfermarkt, iets wat vorig seizoen nog 2,5 miljoen was. De Cat geldt als een van de meest waardevolle jonge spelers binnen de Belgische competitie.

Toekomstperspectief Nathan De Cat bij Anderlecht

Volgens La Dernière Heure zal De Cat niet voor langere tijd bij Anderlecht blijven. De krant stelt dat het een succes zou zijn indien hij nog bij de club speelt in het seizoen 2026-2027. Die uitspraak onderstreept de verwachting dat een vertrek volgende zomer logisch lijkt.

Volgende zomer gaat De Cat zijn laatste contractjaar in. Dat betekent dat Anderlecht in de komende transferperiode voor een strategische beslissing staat: verlengen of verkopen.





Interesse in Belgische talenten blijft groeien

Heel wat buitenlandse clubs volgen de Belgische talenten in de Jupiler Pro League vanop korte afstand. De aanwezigheid van scouts bij competitiewedstrijden is daar een zichtbaar gevolg van. La Dernière Heure benadrukt dat De Cat niet de enige is die gevolgd wordt, maar dat zijn profiel bijzonder in trek is.