'Toekomst van Nathan De Cat bij Anderlecht onder druk'

'Toekomst van Nathan De Cat bij Anderlecht onder druk'
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4298

De toekomst van Nathan De Cat bij RSC Anderlecht staat onder druk. Volgens La Dernière Heure groeit de interesse vanuit het buitenland en lijkt een langdurig verblijf bij de Brusselse club onwaarschijnlijk. De speler nadert bovendien het einde van zijn contract.

La Dernière Heure meldt dat afgelopen zondag een scout van een buitenlandse club aanwezig was om De Cat aan het werk te zien. De identiteit van de betrokken club is niet bekendgemaakt. De aanwezigheid van externe waarnemers wijst op concrete belangstelling voor de jonge speler, die zich dit seizoen in de kijker heeft gespeeld.

De marktwaarde van De Cat wordt momenteel geschat op zeven miljoen euro volgens Transfermarkt, iets wat vorig seizoen nog 2,5 miljoen was. De Cat geldt als een van de meest waardevolle jonge spelers binnen de Belgische competitie.

Toekomstperspectief Nathan De Cat bij Anderlecht

Volgens La Dernière Heure zal De Cat niet voor langere tijd bij Anderlecht blijven. De krant stelt dat het een succes zou zijn indien hij nog bij de club speelt in het seizoen 2026-2027. Die uitspraak onderstreept de verwachting dat een vertrek volgende zomer logisch lijkt.

Volgende zomer gaat De Cat zijn laatste contractjaar in. Dat betekent dat Anderlecht in de komende transferperiode voor een strategische beslissing staat: verlengen of verkopen.

Interesse in Belgische talenten blijft groeien

Heel wat buitenlandse clubs volgen de Belgische talenten in de Jupiler Pro League vanop korte afstand. De aanwezigheid van scouts bij competitiewedstrijden is daar een zichtbaar gevolg van. La Dernière Heure benadrukt dat De Cat niet de enige is die gevolgd wordt, maar dat zijn profiel bijzonder in trek is.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Nathan De Cat

Meer nieuws

Wesley Sonck zeer streng voor absolute Belgische topclub

Wesley Sonck zeer streng voor absolute Belgische topclub

20:00
Na de contractverlenging van Stroeykens: 'Met deze bepalende speler had Anderlecht nog geen enkel gesprek'

Na de contractverlenging van Stroeykens: 'Met deze bepalende speler had Anderlecht nog geen enkel gesprek'

19:40
Moet Anderlecht Nathan De Cat naar het WK laten gaan? Wesley Sonck heeft zeer duidelijke mening

Moet Anderlecht Nathan De Cat naar het WK laten gaan? Wesley Sonck heeft zeer duidelijke mening

08:00
9
'Na interesse van Barcelona klopt nu ook Saoedische voetbalbond aan voor 15-jarig Belgisch toptalent'

'Na interesse van Barcelona klopt nu ook Saoedische voetbalbond aan voor 15-jarig Belgisch toptalent'

19:20
1
Wie behoudt het goede momentum? Beerschot en Zulte Waregem organiseren nuttige test, maar fans niet welkom

Wie behoudt het goede momentum? Beerschot en Zulte Waregem organiseren nuttige test, maar fans niet welkom

19:10
Eigenlijk was Club Brugge omwille van deze reden al op voorhand gewonnen tegen Union SG

Eigenlijk was Club Brugge omwille van deze reden al op voorhand gewonnen tegen Union SG

19:00
🎥 OFFICIEEL Stroeykens tekent nieuw contract bij RSC Anderlecht

🎥 OFFICIEEL Stroeykens tekent nieuw contract bij RSC Anderlecht

14:20
10
Transfernieuws en Transfergeruchten 07/10: De Cat - Stankovic - Agnikoi

Transfernieuws en Transfergeruchten 07/10: De Cat - Stankovic - Agnikoi

16:30
De eeuwige paradox bij de Rode Duivels: 67 minuten gespeeld dit seizoen, maar... mogelijk levensbelangrijk

De eeuwige paradox bij de Rode Duivels: 67 minuten gespeeld dit seizoen, maar... mogelijk levensbelangrijk

18:40
1
Volgt er een ontslag tijdens interlandbreak? Zoveel geloof is er nog in Stef Wils volgens Patrick Goots

Volgt er een ontslag tijdens interlandbreak? Zoveel geloof is er nog in Stef Wils volgens Patrick Goots

18:00
Evenveel als Thibaut Courtois: Je hoeft als Belg geen Rode Duivel te zijn om goed te verdienen

Evenveel als Thibaut Courtois: Je hoeft als Belg geen Rode Duivel te zijn om goed te verdienen

18:20
Jacky Mathijssen spaart zijn kritiek op Union SG niet in topper tegen Club Brugge

Jacky Mathijssen spaart zijn kritiek op Union SG niet in topper tegen Club Brugge

17:20
4
'Amper 18 jaar, maar Mihajlo Cvetkovic heeft een heel goed contract afgedwongen bij Anderlecht'

'Amper 18 jaar, maar Mihajlo Cvetkovic heeft een heel goed contract afgedwongen bij Anderlecht'

15:30
2
Vergeet Witsel, geen twijfel wie op WK op zes moet spelen, al is er één heel grote maar

Vergeet Witsel, geen twijfel wie op WK op zes moet spelen, al is er één heel grote maar

17:40
2
Na amper vier maanden al weer weg: KV Mechelen moet op zoek naar nieuwe Director of Football

Na amper vier maanden al weer weg: KV Mechelen moet op zoek naar nieuwe Director of Football

17:00
2
Textor niet alleen onder vuur bij RWDM-supporters en reageert op gerucht met sneer naar oud-eigenaar Standard

Textor niet alleen onder vuur bij RWDM-supporters en reageert op gerucht met sneer naar oud-eigenaar Standard

16:45
Meer dan een overwinning: Club Brugge sloeg tegen Union ook belangrijke slag in titelstrijd Analyse

Meer dan een overwinning: Club Brugge sloeg tegen Union ook belangrijke slag in titelstrijd

15:15
1
Timothy Castagne onthult welke topclub hem deze zomer wilde binnenhalen op deadline day

Timothy Castagne onthult welke topclub hem deze zomer wilde binnenhalen op deadline day

16:00
1
KV Mechelen speelt talent voor zeker drie wedstrijden kwijt door WK met U17 in Marokko

KV Mechelen speelt talent voor zeker drie wedstrijden kwijt door WK met U17 in Marokko

15:00
Deze speler, met meer dan 20 JPL-matchen op de teller, manifesteert zich ook na zijn vertrek bij Beerschot

Deze speler, met meer dan 20 JPL-matchen op de teller, manifesteert zich ook na zijn vertrek bij Beerschot

15:45
1
Amuzu leeft met hem mee: oud-speler Cercle en Beerschot, opgeleid door Anderlecht, kondigde hard besluit aan

Amuzu leeft met hem mee: oud-speler Cercle en Beerschot, opgeleid door Anderlecht, kondigde hard besluit aan

13:45
Bondsparket vertelt wat Tom Caluwé allemaal zei tegen scheids Vergoote over penalty van STVV

Bondsparket vertelt wat Tom Caluwé allemaal zei tegen scheids Vergoote over penalty van STVV

14:40
1
'Cercle Brugge krijgt offensieve versterking vanuit hoofdclub AS Monaco'

'Cercle Brugge krijgt offensieve versterking vanuit hoofdclub AS Monaco'

14:00
3
Heeft Vanhaezebrouck zich serieus vergist? "Zag hem als interessant profiel voor Rode Duivels"

Heeft Vanhaezebrouck zich serieus vergist? "Zag hem als interessant profiel voor Rode Duivels"

13:30
5
'Club Brugge mag op zijn twee oren slapen over transfer Stankovic'

'Club Brugge mag op zijn twee oren slapen over transfer Stankovic'

13:00
13
Dit is wat er mist bij Standard: "We spelen beter, maar halen minder punten" Interview

Dit is wat er mist bij Standard: "We spelen beter, maar halen minder punten"

12:20
1
Ex-speler van Zulte Waregem heeft nieuwe uitdaging beet en is met veel toeters en bellen voorgesteld

Ex-speler van Zulte Waregem heeft nieuwe uitdaging beet en is met veel toeters en bellen voorgesteld

12:30
Rode Duivel reageert ferm op kritiek bij nationale ploeg: "'t Is nu niet dat ik hier nog niks gedaan heb hé"

Rode Duivel reageert ferm op kritiek bij nationale ploeg: "'t Is nu niet dat ik hier nog niks gedaan heb hé"

12:40
The Great Old kraakt onder zijn eigen ambities: "Daarvoor hoef je geen economisch genie te zijn"

The Great Old kraakt onder zijn eigen ambities: "Daarvoor hoef je geen economisch genie te zijn"

11:40
2
Arthur Vermeeren is héél eerlijk over zijn niet-selectie bij de Rode Duivels

Arthur Vermeeren is héél eerlijk over zijn niet-selectie bij de Rode Duivels

12:00
1
Felice Mazzu laat zich uit over opvallende keuzes van Rudi Garcia bij Rode Duivels

Felice Mazzu laat zich uit over opvallende keuzes van Rudi Garcia bij Rode Duivels

11:20
1
Kost opportunisme straks de kop van Stef Wils? Analyse

Kost opportunisme straks de kop van Stef Wils?

10:00
2
Na Lukaku wil ook deze voormalige Anderlecht-speler terugkeren naar paars-wit, maar eerst... het WK?

Na Lukaku wil ook deze voormalige Anderlecht-speler terugkeren naar paars-wit, maar eerst... het WK?

08:40
1
Het is zover: Eden Hazard zal terugkeren naar Stamford Bridge

Het is zover: Eden Hazard zal terugkeren naar Stamford Bridge

11:01
Straf: 'deze Challenger Pro League club gaat verrassen met komst van Denis Odoi'

Straf: 'deze Challenger Pro League club gaat verrassen met komst van Denis Odoi'

10:30
1
Wauw! 'Dante Vanzeir strijkt dit gigantische bedrag op bij Gent, zelfs vanop de bank'

Wauw! 'Dante Vanzeir strijkt dit gigantische bedrag op bij Gent, zelfs vanop de bank'

10:01
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
KAA Gent KAA Gent 2-1 Charleroi Charleroi
KV Mechelen KV Mechelen 1-3 STVV STVV
La Louvière La Louvière 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 1-0 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 1-0 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 2-0 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over 'Na interesse van Barcelona klopt nu ook Saoedische voetbalbond aan voor 15-jarig Belgisch toptalent' FCB vo altijd FCB vo altijd over Rood of geen rood voor Angulo? Scheidsrechtersbaas Lardot velt héél duidelijk oordeel fierce fierce over Straf: 'deze Challenger Pro League club gaat verrassen met komst van Denis Odoi' FCB vo altijd FCB vo altijd over Jacky Mathijssen spaart zijn kritiek op Union SG niet in topper tegen Club Brugge fierce fierce over David Hubert na nieuwe nederlaag even moedeloos als zijn team op het veld Frosties Frosties over 'Club Brugge mag op zijn twee oren slapen over transfer Stankovic' cartman_96 cartman_96 over Timothy Castagne onthult welke topclub hem deze zomer wilde binnenhalen op deadline day Joris impe Joris impe over The Great Old kraakt onder zijn eigen ambities: "Daarvoor hoef je geen economisch genie te zijn" Eldonte Eldonte over De eeuwige paradox bij de Rode Duivels: 67 minuten gespeeld dit seizoen, maar... mogelijk levensbelangrijk Iveske#free#shaky&co Iveske#free#shaky&co over 🎥 OFFICIEEL Stroeykens tekent nieuw contract bij RSC Anderlecht Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved