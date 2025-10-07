Voormalige sterke man van Charleroi en Standard overleden

Foto: © photonews

Milan Mandaric is overleden op 87-jarige leeftijd. De zakenman had heel wat geïnvesteerd in voetbal, onder andere bij Charleroi en Standard.

Zijn voormalige clubs Nice en Leicester hebben het nieuws aangekondigd: Milan Mandaric, de Servische zakenman die snel verliefd werd op de wereld van het voetbal, is op 87-jarige leeftijd overleden. Maar naast deze clubs, had hij ook interesse in het Belgische voetbal.

Zijn eerste passage in ons land is echter niet onopgemerkt gebleven. Aan het einde van de jaren 80 maakte Mandaric kort deel uit van het bestuur van Standard. Maar de slechte resultaten zorgden ervoor dat hij snel naar Nice vertrok.

Europese voetbalavonturier

Aan de Côte d'Azur kende zijn termijn meer succes met de promotie van de club naar de Ligue 1. In 1996 nam hij vervolgens de leiding over Charleroi. Voordat Sporting in handen kwam van de Bayat-familie, bleef hij twee jaar op Mambourg, waar hij een van de pioniers werd van buitenlandse investeerders in ons voetbal en zelfs daarbuiten.

Zijn voetbalavontuur bracht hem vervolgens naar Engeland: naast Leicester waren er ook Portsmouth en Sheffield Wednesday. Onlangs was Mandaric zes jaar lang voorzitter van Olimpija Ljubjana.

Alleen tot november vorig jaar was hij nog vice-president van de Servische club Vojvodina, op 86-jarige leeftijd. Voetbal zal zijn leven tot het einde toe beïnvloed hebben.

