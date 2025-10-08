De schuld van Tedesco: Ex-bondscoach houdt fel betoog over selecties van de Rode en Jonge Duivels

Voormalig beloftecoach Jean-François de Sart uit stevige kritiek op het selectiebeleid van bondscoach Domenico Tedesco. Volgens hem zijn te veel jonge spelers te vroeg opgeroepen voor de A-ploeg, met negatieve gevolgen voor hun ontwikkeling en positie binnen de nationale teams.

Van de 23 spelers die geselecteerd zijn voor het huidige tweeluik van de Jonge Duivels, hebben acht al ervaring bij de Rode Duivels, zo becijferde de Waalse krant Le Soir nadat de selecties bekendgemaakt werden.

Terugkeren naar de beloften

Het gaat om Arthur Vermeeren (16 selecties, 6 caps), Matte Smets (4 selecties, 1 cap), Diego Moreira (3 selecties, 1 cap), Jorthy Mokio (2 selecties, 1 cap), Samuel Mbangula (2 selecties, 0 caps), Jorne Spileers (1 selectie, 0 caps), Norman Bassette (1 selectie, 1 cap) en Mike Penders, die in september om medische redenen het A-kernkamp moest verlaten.

Daarnaast noemt de krant ook Lucas Stassin, die reageerde op het feit dat hij geen Rode Duivel is, en Romeo Vermant als spelers die deze maand in aanmerking hadden kunnen komen voor een selectie bij de A-ploeg. Zij, samen met de eerder genoemde acht, hebben geproefd van het hoogste niveau, maar keren nu terug naar de beloften.

Volgens de Sart is dat niet altijd eenvoudig: “Elke situatie is anders… maar ze zijn doorgaans moeilijk. Ik heb er in elk geval geen enkele goede herinnering aan”, stelt hij. De Sart, die tussen 1999 en 2011 de Jonge Duivels coachte, benadrukt dat hij destijds probeerde dergelijke situaties te vermijden.

Schuld van Tedesco

“Natuurlijk waren we blij als een van onze jongeren naar de A-ploeg ging, maar niet zomaar als tijdelijke invaller”, zegt hij. Hij verwijst naar het voorbeeld van Adnan Januzaj, die in 2015 weigerde terug te keren naar de beloften.

Over het huidige beleid is de Sart uitgesproken. “Met al zijn experimenten heeft Domenico Tedesco het volledig verknoeid.” Hij stelt dat de vorige bondscoach spelers onterecht heeft opgeroepen: “Veel te snel, terwijl ze nog niets bewezen hadden, of nauwelijks, dat ze het niveau van de Rode Duivels niet aankonden en nu ook geen plaats meer hebben in de groep van Rudi Garcia.”