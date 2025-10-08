Is hij dé Truiense sterkhouder? "Hij is voor STVV wat Vanaken is voor Club Brugge"

STVV pakte dit weekend een knappe 1-3 zege op het veld van KV Mechelen, dat zo zijn eerste thuisnederlaag van het seizoen leed. Analist Jacky Mathijssen zag hoe coach Wouter Vrancken het gemis van Ryotaro Ito perfect opving.

STVV wist afgelopen weekend met 1-3 te winnen op het veld van KV Mechelen. Een sterke prestatie van Wouter Vrancken en zijn troepen, die Malinwa voor het eerst dit seizoen een thuisnederlaag aansmeerden.

Jacky Mathijssen nam mee dat de Truienaars het ook zonder Ryotaro Ito kunnen op het middenveld. "Niet onbelangrijk, want als er één speler onmisbaar leek bij STVV dit seizoen, dan was het toch Ito", zegt hij bij Het Belang van Limburg. "Hij is voor STVV wat Vanaken is voor Club."

Is Ryotaro Ito de Hans Vanaken van STVV?

"Toch slaagde Vrancken erin om dat gemis om te zetten in iets positiefs door voor twee spitsen te kiezen. Een geslaagd experiment waardoor STVV nu alternatieve offensieve invulling achter de hand heeft voor de komende wedstrijden. Ook de blessure van Van Helden werd trouwens prima opgevangen", gaat hij verder.

Verder was het uiteindelijk ook een bijzonder mooie avond voor Wouter Vrancken. Bij KV Mechelen kennen ze hem nog heel goed: hij was er van augustus 2018 tot juni 2022 hoofdtrainer.

"Ten derde weet ik uit ervaring hoe goed het voelt om te winnen op bezoek bij een ex-club waar je veel goede herinneringen aan hebt. Zeker als iedereen het ook nog eens verdiend vond. Een mooiere avond had Vrancken zich niet kunnen inbeelden", besluit Jacky Mathijssen.