OFFICIEEL: Dender legt speler langer onder contract

Voetbalclub FCV Dender EH heeft bevestigd dat middenvelder Fabio Ferraro zijn verblijf in Denderleeuw verlengt. De club maakte het nieuws bekend via haar officiële communicatiekanalen en benadrukte het vertrouwen in de speler.

Ferraro, die sinds 2023 actief is bij FCV Dender EH, heeft zijn overeenkomst met de club verlengd. De speler ligt nu vast tot medio 2027. De club meldt dat beide partijen tevreden zijn over de samenwerking en dat de verlenging past binnen de sportieve planning van Dender.

Ferraro, geboren in 2002, kwam in de zomer van 2023 over van Sporting Charleroi. Sindsdien speelde hij zich in de basiself van Dender en leverde hij meerdere degelijke prestaties. De club omschrijft hem als een belangrijke pion in het middenveld.

Groeipotentieel

De speler zelf is volgens de club bijzonder opgetogen over zijn verlengingen. Hij benadrukt dat hij zich goed voelt binnen de clubstructuur en dat hij uitkijkt naar de komende seizoenen.

Met de contractverlenging van Ferraro zet FCV Dender EH ook in op continuïteit. De club geeft aan dat het verlengen van jonge, ontwikkelende spelers deel uitmaakt van de langetermijnstrategie.

Ferraro wordt gezien als een speler met groeipotentieel binnen het huidige project. Beide partijen hopen de volgende jaren nog veel plezier aan de samenwerking te hebben. Volgens Transfermarkt is de marktwaarde van Ferraro 1,3 miljoen euro op dit moment.