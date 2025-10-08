📷 Pech voor KV Mechelen: speler maanden buiten strijd na blessure op training

📷 Pech voor KV Mechelen: speler maanden buiten strijd na blessure op training
Foto: © photonews
KV Mechelen moet het de komende periode stellen zonder doelman Ortwin De Wolf. De club bevestigde woensdag dat de 28-jarige keeper een knieoperatie heeft ondergaan na een blessure op training. De revalidatie zal meerdere maanden in beslag nemen.

Volgens de officiële communicatie van KV Mechelen liep De Wolf de blessure op tijdens een trainingssessie. “Ortwin De Wolf is geopereerd aan een knieblessure na een verkeerde beweging op training. Onze doelman zal hierdoor enkele maanden buiten strijd zijn”, meldde de club via sociale media.

Basisplaats kwijt

De ingreep werd uitgevoerd kort na het incident, en de medische staf voorziet een langdurige afwezigheid. De Wolf begon het seizoen als eerste doelman bij Malinwa, maar zijn positie kwam recent onder druk te staan.

Enkele foutjes in competitiewedstrijden leidden tot een wijziging in de hiërarchie onder de lat. Trainer Fred Vanderbiest koos uiteindelijk voor de Spanjaard Nacho Miras als nieuwe titularis. De laatste officiële wedstrijd van De Wolf dateert van de 3-2 overwinning tegen La Louvière.

Door de recente operatie is een terugkeer op korte termijn uitgesloten. De club bevestigde dat nieuwe speelkansen voorlopig niet aan de orde zijn. De Wolf zal zich de komende maanden richten op revalidatie en herstel, onder begeleiding van de medische staf van KV Mechelen.

Herstel

De afwezigheid van De Wolf betekent dat KV Mechelen voorlopig verder moet met Nacho Miras als eerste doelman. Met de langdurige onbeschikbaarheid van De Wolf verliest KV Mechelen een ervaren sluitpost. De club wenst hem een voorspoedig herstel toe en hoopt op een volledige terugkeer in de loop van het seizoen.

