Philippe Albert niet te spreken over afwezigheid van Club Brugge-speler bij Rode Duivels

Rudi Garcia maakte zijn selectie bekend voor de duels met Noord-Macedonië en Wales, maar de afwezigheid van Romeo Vermant valt op. Analist Philippe Albert vindt dat de technisch sterke Club Brugge-spits wél had moeten mee zijn.

Rudi Garcia maakte enkele dagen geleden zijn selectie bekend voor de komende twee interlands tegen Noord-Macedonië en Wales. De twee grootste concurrenten in de groep.

Er waren enkele opvallende zaken te zien in de selectie van Garcia. Er is de terugkeer van Axel Witsel, maar ook het feit dat Michy Batshuayi er opnieuw bij is.

Vooral omdat ons land met Lucas Stassin of Romeo Vermant ook jong talent heeft rondlopen dat in vorm is. Philippe Albert lijkt vooral fan te zijn van die laatstgenoemde. Hij is van mening dat de Club Brugge-spits er altijd bij had moeten zijn.

Philippe Albert mist Romeo Vermant bij de Rode Duivels

"Ik kan de opmerkingen van Rudi Garcia niet aanvaarden, wanneer hij zegt dat Vermant niet het type is voor zo’n match omdat hij ruimte nodig heeft. Hij is tenslotte aanvaller bij Club Brugge, dat het merendeel van de tijd in het vijandelijke kamp speelt. En technisch is hij erg, erg sterk", zei hij bij RTBF.

Garcia gaf als tweede argument dat Vermant net terug is uit blessure. Maar ook dat vindt Albert niet kloppen. "Onana komt net terug. Vermant is al 2-3-4 wedstrijden mee. Ik blijf erbij: Vermant hoorde bij deze selectie."